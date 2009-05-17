Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, Milli Mücadele'nin başlamasının 90. yıl dönümü dolayısıyla bir marş hazırlattıklarını bildirdi.



Dolmabahçe Sarayı'nda medya temsilcileriyle bir araya gelen Toptan, bu yılın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 ile Amasya tamimi, Sivas ve Erzurum kongrelerinin 90. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.



Toptan, 1993 yılında çıkarılan bir yasa ile 5'er yıllık periyotlar halinde önemli, günlerin özellikli kutlanmasının ön görüldüğünü anımsatarak, 100. yıl dönümü öncesinde, bir güç nedeni olarak 90. yıl dönümü kutlamalarının çok geniş etkinliklerle kutlanmasını istediklerini söyledi.



Bu nedenle çok geniş bir program yaptıklarını kaydeden Toptan, "90. yılla ilgili değerli sanatçımız Can Atilla'nın önderliğinde, Sayın Suna Kan Hanımefendi'nin de katkı yaptığı bir marş ortaya çıktı. Bu marş, ilk kez kamuoyu önüne çıkıyor" dedi.



Sanatçı Can Atilla ise marşın içinde çok önemli dengeler bulunduğunu belirterek, "Marşta Suna Kan'ın çaldığı keman Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ediyor. Korunun seslendirdiği bölümler, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ulusunun çektiği acıları, sıkıntıları aktarıyor. Orkestra ise milli mücadele dönemini anlatıyor. Bu büyük bir proje oldu" diye konuştu.



"Diriliş" adlı marşın basın mensuplarına izletilmesinin ardından Toptan, 90. yıl dönümü etkinliklerine geçen cuma günü başladıklarını hatırlatarak, Samsun Valiliğinin 19 Mayıs'la ilgili organize ettiği kompozisyon yarışması kapsamında, 81 ilde seçilen lise öğrencilerinin önce Ankara, daha sonra İstanbul'a getirdiklerini söyledi.



Atatürk'ün Şişli'deki evinin önünde kompozisyon yarışmasında seçilen çocukların arasında bulunduğu çok sayıda gençle toplantı yaptıklarını belirten Toptan, çocukların daha sonra Dolmabahçe Sarayı ve Kadıköy'de çeşitli etkinliklere katıldığını belirtti.



"81 ilden gelen öğrenciler kaynaştı"



Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin 90. yıl dönümleri için de hazırlık yapıldığını anlatan Toptan, şöyle devam etti:



"Bizim tek amacımız var, 19 Mayıs 1919'un şartlarının yahut Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin toplandığı zamanki şartların çocuklarımız gençlerimiz tarafından unutulmamasını sağlamaktır. Çünkü genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundaki şartlardan birini çocuklarımız, gençlerimiz unutursa, o şartlardan bağlarını koparırlarsa, geleceği kurma konusunda ümit ve hayallerini kaybederler diye bir edişe taşıyoruz. Geçmişte yaşamak elbette mümkün değil. Geleceğe bakmak zorundayız. Ama o şartları unutmakla geleceği kurmanın zor olduğunu düşünüyoruz."



Toptan, 81 ilden gelen öğrencilerin birbirleriyle çok iyi arkadaş olduklarını ve kaynaştıklarını, ortaya çıkan tablonun ise kendisine 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ruh halini anlattığını, Kurtuluş Savaşı'ndaki birlik ve beraberlik ruhunun da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük zaferleri getirdiğini vurguladı.



23 Nisan 2010'un TBMM'nin 90. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Toptan, kutlamaları için hazırlıklara şimdiden başladıklarını söyledi.



Bu kapsamda Antalya Kaş'taki Patara Antik Kenti'nde bulunan dünyanın ilk demokratik antik parlamentosunu restore ettiklerini, 2010 yılında Meclis'in 90. yıl dönümü etkinliklerini kapsamında burada dünya parlamentolarını toplamayı düşündüklerini belirtti.

