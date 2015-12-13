Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan kaybettiği oğluna mesaj

Yaklaşık 5 ay önce 4 aylık oğlunu kaybeden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından oğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Başarılı sürücünün mesajı şöyle:

'Bugüne kadar sahip olduğum en güzel şeyi düşündüm. Yıllar önce en büyük hayalim abilerimle yarışmaktı çok şükür oldu, Avrupa'da yarışabilmek için aylarca sabahlara kadar dua etmiştim çok şükür oldu, ilk Müslüman Türk dünya motosiklet şampiyonu olmaktı çok şükür oldu, Maddi olarak kazanıp hem aileme hem çevremdekilere faydalı olmaktı çok şükür oldu, sorun yaşamayacağım bir insanla evlenmek ve huzurlu bir yuva kurmaktı çok şükür oldu, evlat sahibi olmaktı çok şükür oldu. Hevesli olduğum her şeyi Allah nasib etti çok şükür ve bugün kendi kendime sordum sahip olduğum yada başardığım, Allah'ın nasip ettiği en güzel şey neydi diye. Hiç düşünmeden aklıma gelen HAMZA oldu' dedi.