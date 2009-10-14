'Milli marşlar sırasında Kuran'dan ayet okuyorum'

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, maç öncesi milli marş esnasında Kuran'dan ayetler okuduğunu söyledi. Genç oyuncu ileride Barcelona'da oynamak istediğini de sözlerine ekledi.



Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli başarılı futbolcusu Mesut Özil, maçlardan önce milli marş söylenirken Kuran-ı Kerim'den ayetler okuduğunu söyledi.



Mesut, ''Kölner Express'' gazetesine verdiği röportajda, milli marşlar söylenirken ve maça çıkmadan önce Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak dua ettiğini belirterek, ''Kuran'dan ayetler okumak bana güç veriyor. Bunu yapmadığım takdirde kötü bir hisse kapılıyorum'' dedi.



Türkiye'nin Dünya Kupasına katılamamasına da üzüldüğünü dile getiren başarılı futbolcu, ''Alman taraftarlar şimdi bana şans diliyorlar. Eğer Türk taraftarlar da bunu benim için yaparlarsa mutlu olurum'' ifadelerini kullandı.



Mesut, Alman Milli Takımı'yla oynadığı ilk resmi maçtan sonra çok övülmesinin kendisi üzerindeki etkisinin sorulması üzerine, ''Ben hala eski Mesut'um. Sahada olduğumda mutlu oluyorum. Oyuna gaz vermek istiyorum. Fazla övülmek beni şımartmayacaktır. Bir süre sonra tanınmaktan dolayı dışarıda rahat dolaşamamak beni rahatsız etmez. Benden gelip imza isteyenlere imza vermek benim için bir şereftir'' diye konuştu.



Alman Milli Takım kaptanı Michael Ballack ve savunma oyuncusu Philip Lahm'ın kendisine ''maçlarda sürekli arkasında olduklarını'' ifade ettiklerini aktaran Mesut, Ballack'ın ''Ön tarafta özgürsün. İstediğin gibi hareket et'' dediğini kaydetti.



Güney Afrika hayali



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 2010 Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmayı hayal ettiğini belirten Mesut Özil, ''Katılmak istiyorduk ve bunu başardık. Sağlıklı ve istikrarlı kalmam gerekir. O zaman orada oynayacağımı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



Modern futbolda klasik oyun kurucuların etkisinin azaldığının belirtilmesi üzerine, genç takımlardayken de oyun kurucu olarak oynadığını ve bu mevkiyi sevdiğini anlatan Mesut, top kendisindeyken sürekli atağa çıkmayı düşündüğünü ve çabuk düşünerek karar vermesi gerektiğini vurguladı.



Mesut, Bild gazetesine yaptığı açıklamada da, İspanya'nın Barcelona takımını çocukluğundan bu yana çok beğendiğini, her zaman iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu belirtti.



''Werder Bremen'den size yapılan 5 yıllık sözleşmeyi şimdilik reddettiniz. Sizi yakında Barcelona formasıyla mı göreceğiz?'' şeklindeki soruya karşılık Mesut, şimdilik bunun söz konusu olmadığını belirterek, ''Ancak bu benim hayalim. Bunun için daha çok çalışmam lazım'' cevabını verdi.



Mesut, kendisini geliştirerek daha iyi oynayabileceğini kaydetti.