-MİLLİ MARŞI DÜZGÜN OKUMAYANLARA CEZA ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Filipinler'de milli marşı usulüne uygun okumayanlar cezalandırılacak. Filipin Temsilciler Meclisinde onaylanan ve Senato'dan da geçmesi halinde yasalaşacak olan yasa tasarısı, marşın resmi söyleniş şeklinden sapanların iki yıl hapis veya 2 bin dolar para cezası almasını öngörüyor. Yasa tasarısı, bayrağın uygunsuz kullanımı veya gösterimine de ceza getiriyor. Filipinler'de bazları milli marşı çok yavaş veya yanlış vurgularla söylemek, bazıları da kendi yorumunu katmakla suçlanıyor. Yasa tasarı ise marşın nasıl söylenmesi gerektiğine açıklık getiriyor: Yürüyüş temposuyla ve dakikada 100 ila 120 vuruş aralığıyla okunmalı. Kamuya açık alanlar ve sinemalarda çalındığında tüm vatandaşlar ayağa kalkmalı.