T24 LogoT24 Logo
Dünya

MİLLİ MARŞI DÜZGÜN OKUMAYANLARA CEZA ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 17:15

-MİLLİ MARŞI DÜZGÜN OKUMAYANLARA CEZA ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Filipinler'de milli marşı usulüne uygun okumayanlar cezalandırılacak. Filipin Temsilciler Meclisinde onaylanan ve Senato'dan da geçmesi halinde yasalaşacak olan yasa tasarısı, marşın resmi söyleniş şeklinden sapanların iki yıl hapis veya 2 bin dolar para cezası almasını öngörüyor. Yasa tasarısı, bayrağın uygunsuz kullanımı veya gösterimine de ceza getiriyor. Filipinler'de bazları milli marşı çok yavaş veya yanlış vurgularla söylemek, bazıları da kendi yorumunu katmakla suçlanıyor. Yasa tasarı ise marşın nasıl söylenmesi gerektiğine açıklık getiriyor: Yürüyüş temposuyla ve dakikada 100 ila 120 vuruş aralığıyla okunmalı. Kamuya açık alanlar ve sinemalarda çalındığında tüm vatandaşlar ayağa kalkmalı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24