Milli maçta sakatlanan Ghezzal'dan iyi haber

Beşiktaş'a Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'dan iyi haber geldi. Milli maçta sakatlanan Cezayirli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı tespit edildi.

Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ghezzal, Türkiye'ye dönüyor.



NTV Spor'un haberine göre, aldığı darbeye nedeniyle ağrıları olan Ghezzal'ın durumunun ciddi değil.



Tedbir amaçlı milli takım kampından çıkartılacak 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Cezayirli oyuncu, siyah beyazlıların ligin 33. haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.