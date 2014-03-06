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Spor

Milli maçta ikinci Semih Kaya örneği

Galatasaraylı Semih Kaya'nın Beşiktaş maçında yaptığı 'fair-play' hareketinin bir benzeri Türkiye - İsveç mücadelesinde yaşandı

06 Mart 2014 09:09

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile oynadığı mücadelenin 44. dakikasında, son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri gerçekleşti.

Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Nuri Şahin, İbrahimovic'in uzaktan çektiği şutun kaleye gitmesini önledi ve ona çarpan top saha dışına gitti. Mücadelenin hakemi Milorad Mazic pozisyonun ardından kale vuruşu kararı verirken, Nuri kendisini uyararak korner olduğunu belirtti. Sırp hakem bunun üzerine, Nuri'yi kutlayarak kararını değiştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede de Semih Kaya'nın maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın kararını değiştirtmesi uzun süre gündemden inmemişti. 

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