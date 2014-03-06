Milli maçta ikinci Semih Kaya örneği

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile oynadığı mücadelenin 44. dakikasında, son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri gerçekleşti.

Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Nuri Şahin, İbrahimovic'in uzaktan çektiği şutun kaleye gitmesini önledi ve ona çarpan top saha dışına gitti. Mücadelenin hakemi Milorad Mazic pozisyonun ardından kale vuruşu kararı verirken, Nuri kendisini uyararak korner olduğunu belirtti. Sırp hakem bunun üzerine, Nuri'yi kutlayarak kararını değiştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede de Semih Kaya'nın maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın kararını değiştirtmesi uzun süre gündemden inmemişti.