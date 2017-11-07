Milli maç için 2025 güvenlik görevlisi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Spor Güvenlik Kurulu, 13 Kasım\'da Antalya Stadyumu\'nda, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Arnavutluk arasında oynanacak müsabakada, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik çalışanının görev yapmasına karar verdi. Stada sırt çantası, taşınabilir şarj cihazı, koli, çakmak ve madeni parayla girişlere izin verilmeyecek.

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk\'ün başkanlığında, valiliğin toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda kasım ayı içinde Antalya\'da oynanacak müsabakalarla ilgili alınacak tedbirler görüşüldü. İl Spor Güvenlik Kurulu, 13 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumu\'nda oynanacak Türkiye A Milli Futbol Takımı-Arnavutluk müsabakasında bin 200 polis ile 825 özel güvenlik çalışanının görev yapmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca Süper Lig\'in 12\'nci haftasında, 26 Kasım Pazar günü saat 19.30\'da Antalya Stadyumu\'nda oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise bin 750 polis ile özel güvenlik görevlilerinin bulundurulmasına karar verdi. Kurul, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarında alınacak tedbirleri de görüştü.

SIRT ÇANTASI VE TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZINA İZİN YOK

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce alınan kararların aynen uygulanmasının devam etmesini de kararlaştırdı. Buna göre, maçlara sırt çantası, taşınabilir şarj cihazı, koli ve benzeri eşyalarla gelenlerin stada girişine izin verilmeyecek. Maça giriş sırasında taraftarlardan alınan bozuk paralar ise Kızılay\'a verilecek.

Antalya Stadyumu\'nda, 29 Ekim Pazar günü saat 16.30\'da oynanan Türkiye-İngiltere İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paralar, turnikelerdeki yardım toplama kutularına atıldı. Kızılay Antalya Şubesi görevlilerince 3 Kasım\'da açılan kutulardan 151 lira 25 kuruş çıktı. Para, \'Dernek Gelirleri Alındı\' belgesiyle Kızılay\'a aktarıldı.