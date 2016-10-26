Milli Kütüphane'ye Dijital Kütüphane Salonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile telefon firması arasında imzalan protokol kapsamında kurulan Samsung Dijital Kütüphane için açılış töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Milli Kütüphane'de Dijital Kütüphane Salonu'nda yer alan 54 tablet, 20 dizüstü bilgisayar ve 2 kiosk ile aynı anda 76 araştırmacıya hizmet verilebilecek." dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Kütüphane'de gerçekleştirilen Samsung Dijital Kütüphane açılışı töreninde yaptığı konuşmada, teknoloji devriminin, 21. yüzyılda sanal ve dijital kütüphane kavramlarının öne çıkmasını sağladığını vurguladı.

Samsung firmasıyla imzalan protokol kapsamında Milli Kütüphane'ye dijital bir kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Avcı, Milli Kütüphanenin, hızla gelişen teknolojik dönüşüme uyum sağlamak amacıyla birçok teknolojik projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenen web tabanlı dijital sistemlerle birçok türden dijital içerik vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Diğer kütüphanelere öncü olmak ve rehberlik etmek gibi bir görev ve sorumluluğu da bulunan Milli Kütüphane, bu sorumluluğun şuuruyla kütüphanecilik hizmetlerinin en yeni teknolojilerle memleketimiz ve dünya standartlarında sunulmasına yönelik yenilikleri de takip etmektedir. Milli Kütüphanemizi en üst teknolojik imkanlarla donatılmış bir salona kavuşturuyoruz. Araştırmacılarımızın bilgiye daha hızlı, etkin, ekonomik ve kolay ulaşacakları Dijital Kütüphane Salonu'nda yer alan 54 tablet, 20 dizüstü bilgisayar ve 2 kiosk ile aynı anda 76 araştırmacıya eş zamanlı hizmet verilebilecek. "