Millî Kütüphane'deki her 20 eserden 3'ü korsan

T24 - Türkiye'nin yazılı ve sözlü belleği Milli Kütüphane'ye bağışlanan her 20 eserden 3'ünün kayıt dışı olması, korsan yayının geldiği boyutu gözler önüne serdi.





Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, kitap bağışlamak isteyenlere, "Bunlar hırsızlık malı ürünler. Bir kadının altın kolye çalıp birine bağışlaması gibi... Korsan kitap da hırsızlıktır." diye seslendi.



Milli Kütüphane'nin arşivi hem Derleme Yasası hem de vatandaşın bağışıyla her geçen gün zenginleşiyor. Ancak iyi niyetle kitap bağışı yapan vatandaşın verdiği her 20 eserden en az 3 tanesi korsan çıkıyor. Korsan eserleri geri çeviren Milli Kütüphane yönetimi, vatandaşları hem korsan eser kullanmamaya hem de bağışlar konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor.



Vatandaşların kütüphaneye bağışladığı kitaplar arasında çok değerli el yazmaları, nadir eserlerin bulunduğunu belirten Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, ancak bırakın bir ülkenin Milli Kütüphanesi'nde, normal bir evin kütüphanesinde bile bulunması arzu edilmeyen korsan kitapların da bağışlanmak istendiğini aktardı. Bu durumda eserleri hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirten Acar, vatandaşın bu davranışı korsan eser almanın sakıncasını bilmediği için gerçekleştirdiğini ifade etti. Korsanın bir yara haline geldiğini söyleyen Acar, yasadışı kitap satışında eskiye göre azalma olmasına rağmen korsan materyal türünün CD, VCD'ye kaydığını dile getirdi. Bu tür materyallerin de getirildiğini söyleyen Acar, yanlışlıkla alınsa bile daha sonra koleksiyona kayıt esnasında eserlerin orijinal olup olmadığının fark edildiğini ve bunların imha edildiğini belirtti.



Kendilerine korsan eser getiren vatandaşlara, korsan basımın ne olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Tuncel Acar şu açıklamayı yaptı: "Diyoruz ki, bu bir hırsızlık. Son Yayın Kongresi'nde, 'korsan lafı bile artık hafif kalıyor' denildi. Korsan sevimli bir kelime. Bunlar hırsızlık malı ürünler. Bir kadının altın kolye çalıp kullandıktan sonra birine bağışlaması gibi... O bir hırsızlıktır, korsan kitap da hırsızlıktır."