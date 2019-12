-MİLLİ KÜTÜPHANE YENİLENİYOR ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane bir yandan fiziki mekanını genişleterek bir yandan da gelişen teknolojiye ayak uydurarak yenilenme çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde yerleştirdiği 300'e yakın yeni koltukla aynı anda bin 250 kişiye araştırma imkanı sağlayan Milli Kütüphane, binalarına ek olarak, bulunduğu alanın arka tarafında yerin altına bir depo yapacak. Çalışmalar bittiğinde kütüphane, önümüzdeki 50 yıl için mekan sıkıntısı çekmeyecek. Binanın çalışmaları bittiğinde arka tarafa yeni salonlar da açılacak. Yerin altına yapılan depoların üstü yeşil alanla kapatılacak. Aynı anda 30 kişinin yararlanabileceği interaktif salonda internetten ücretsiz yararlanarak araştırma yapılabilirken, aynı zamanda tek, iki, beş, on kişilik özel çalışma odaları oluşturuldu. Son 2-3 yılda da elektronik veri tabanları konusunda büyük atılım yapan kütüphane, eski harfli (süreli) yayınlar ve el yazması eserlerin tamamını dijital ortama aktardı. ''Tarihi eser'' kapsamına da giren bu eserler dijital ortama aktarılarak aynı zamanda korunmuş oluyor. E-library sistemi ile araştırılan konuya ilişkin tüm çalışmalara ulaşılabiliyor. Kütüphane, özürlü araştırmacıları da unutmamış. ''Konuşan kitaplık'' adı verilen hizmetle, gönüllü okuyucular görmeyenler için kitap okuyor. Bu kitaplara internet ortamından da ulaşılıyor. ''Konuşan kitaplık''ta şu an 2 bin 39 kitap var. Kitap ayırtma, katalog tarama ve Avrupa kütüphanelerine ulaşma, Milli Kütüphanenin araştırmacılar için elektronik ortamda sunduğu diğer hizmetler. -ORİJİNAL KOLEKSİYONLAR- Hoca Ali Rıza'nın 237 yağlı, suluboya ve kara kalem çalışmasının yer aldığı kütüphanede, 1940'lı yıllardan itibaren çevrilmiş filmlerin tamamının afişleri de mevcut. 5 bin 500 taş plak koleksiyonunu internet ortamına aktararak araştırmacılara açan kütüphanenin koleksiyonları bunlarla sınırlı değil. Milli piyango, harita, gravür koleksiyonları Milli Kütüphanenin sahip olduğu koleksiyonlardan sadece birkaçı... Kütüphanenin konferans salonu her türlü konferans, toplantı ve panele ev sahipliği yapıyor.