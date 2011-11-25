-Milli kick boksçular Dündar ve Kendircioğlu dünya şampiyonu oldu DUBLİN (A.A) - 25.11.2011 - Kick Boks Milli Takımı'ndan Hüseyin Dündar ve Hamza Kendircioğlu, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Full Contact ve Semi Contact branşlarında bugün ringe çıkan milli sporculardan Hüseyin Dündar Kazak rakibi Alemzihan Kudaibergenov'u, Hamza Kendircioğlu da Ukraynalı rakibi Ivan Tkachenko'yu yenerek dünya şampiyonu oldu. Bugün yapılan diğer müsabakalarda Gözde Bayergi ve Ekrem Kızılkuş da dünya üçüncüsü oldu. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, sporcuların ellerinden geleni yaptığını ve en iyi şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Hepsinin alınlarından öpüyorum. Bu güzel başarıyı ve haklı gururu milletimize armağan ediyoruz" dedi.