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Milli kick boksçu trafikte dövdüğü 8 kişiyi hastanede ziyaret etti

Cesur Turgay: Geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra çiçek verdim, kendileriyle arkadaş olduk

09 Mayıs 2016 18:50

İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, sekiz kişiyi hastanelik eden 4 dünya, 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan kick boksçu Cesur Turgay, dövdüğü kişileri hastanede ziyaret etti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Torbalı ilçesinde trafikte yaşanan olayda, 4 dünya, 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan kick boksçu Cesur Turgay, aracını sağ şeride çekerek alışveriş poşetlerini bagaja koymak istedi. O esnada bir başka araç Turgay'ın yanına yaklaştı ve araçtan beş kişi indi. Kick boks şampiyonu, alkollü olduğu öne sürülen beş kişiyi tek tek devirerek yere serdi. Bu sırada arkadan üç kişi daha Turgay'a saldırdı. Turgay, bu gelen kişileri de tek yumrukla yere serdi. Sert kayaya çarpan kişilerden bazıları hastanede tedavi altına alındı.

 

Dövdüğü kişileri ziyaret etti



Kişilere geçmiş olsun dileklerini ileten Turgay, yanında bir çiçek götürdü. Samimi bir havada gerçekleşen ziyaret sırasında kişilerde yaşananlardan dolayı Cesur Turgay'dan özür diledi. Turgay, ziyaretine ilişkin şöyle konuştu:

"Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sundum. Kendileri benden özür diledi. Alkollü olduklarını bu yüzden hata yaptıklarını belirtti. Geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra çiçek verdim. Kendileriyle arkadaş olduk."

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