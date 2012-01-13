-Milli kayakçı Nemutlu yarın toprağa verilecek İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Erzurum'da antrenman yaparken vefat eden milli kayakçı Aslı Nemutlu, yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Antrenman yaparken düşerek hayatını kaybeden ve gece yarısı uçakla İstanbul'a getirilen Nemutlu'nun cenazesi, öğleyin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nden kılınacak cenaze namazının ardından, yine Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Daha önce bugün yapılacağı belirtilen Nemutlu'nun cenaze töreninin, arkadaşlarının Erzurum'dan İstanbul'a gelip törene katılmak istemeleri sebebiyle yarına bırakıldığı öğrenildi.