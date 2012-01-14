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Yaşam

Milli kayakçı Aslı Nemutlu toprağa verildi

Erzurum'da kayak pistinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kayak Milli Takımı sporcusu...

14 Ocak 2012 02:00

T24 - Erzurum'da kayak pistinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kayak Milli Takımı sporcusu ve Saint Joseph Lisesi 11.sınıf öğrencisi Aslı Nemutlu (18), gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparken düşerek hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu toprağa verildi.

Genç sporcunun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı Şakirin Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Nemutlu'yu son yolculuğuna, ailesi, yakınları, okul ve sporcu arkadaşları uğurladı.

Milli sporcunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cami avlusuna getirilirken, üzerine annesi, babası ve kardeşi adına hazırlanan çiçekler konuldu.


Madalyalarını bıraktılar

Genç sporcunun babası Metin ve annesi Ayşe ile kardeşi Ece, taziyeleri kabul ederken, cami avlusu adeta dolup taştı.

Aslı Nemutlu'nun cenazesine katılan sporcu arkadaşları, gözyaşları içinde tabutun üzerine, yarışlarda kazandıkları madalyaları bıraktılar.

Genç kayakçının naşı, kılınan cenaze namazının ardından dedesi Mehmet Zati Nemutlu'nun kendisi için ayırdığı yere defnedildi.

Yoğun yağışa rağmen caminin avlusunda yer kalmadığı gözlendi.


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