Spor Bakanlığı, hayatını kaybeden milli kayakçı için 236 bin lira tazminat ödeyecek

Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümü ile ilgili açılan tazminat davası sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığını hizmet kusuru nedeniyle 236 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hümeyra Pardeli'nin haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 150 bin lira maddi, 86 bin 777 lira manevi tazminat ödeyeceği dava sonrasında konuşan baba Ahmet Metin Nemutlu, kazanılan tazminatı Aslı Nemutlu Genç Sporcular Derneği'ndeki öğrencilerin sportif ve eğitim hayatlarında kullanılacağını söyledi.

Konaklı Kayak Merkezindeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için Erzurum'a gelen 17 yaşındaki Aslı Nemutlu, antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybetmişti. Nemutlu'nun ölümü ile ilgili aralarında Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) eski Başkanı Özer Ayık, Gençlik Hizmetleri ve Spor eski İl Müdürü Fatih Çintimar, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik'in de bulunduğu toplam 16 görevli hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ceza aldılar

26 Kasım 2015 günü görülen karar duruşmasında eski Başkan Özer Ayık ile Kayak İl temsilcisi Nevzat Bayraktar 2.5'ar yıl, antrenörler Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır, TKF eski Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt, Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan 'taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan 9 kamu görevlisi ise beraat etti.

Olayda, Gençlik ve Spor

Bakanlığı kusurlu

Nemutlu ailesi ceza mahkemesindeki dava devam ederken Erzurum Bölge İdare Mahkemesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme kararında, "Spor müsabakalarında milletler arası kuralların ve her türlü talimatın uygulamasını sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, bu kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elamanlarını denetlemek davalı idareye bağlı Spor Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmış olup, uluslararası kurullara uygun olmayan pistte müsabaka düzenleyen ve sporcu sağlığı ile tedbirler almayan Kayak Federasyonuna yönelik denetim ve gözetim yetkisini kullanmayan davalı idare Spor Bakanlığı’nın hizmet kusurunun bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, Palandöken Konaklı Mahallesinde bulunan Konaklı Kayak Merkezinde bir sonraki gün yapılacak müsabaka sebebiyle Aslı Nemutlu’nun yapmış olduğu antrenman sırasında kayak pistinde bulunan ve standartlara aykırı yapıldığı adli yargıda yaptırılan bilirkişi raporları ile ortaya konulan kar perdelerine çarpması sonucunda vefat eden Milli Sporcu Asli Nemutlu’nun ölüm olayında hizmet kusurunun bulunduğu anlaşıldığından maddi tazminat taleplerinin ödenmesine oy birliği karar verilmiştir" denildi.

Mahkeme başkanı: Dava

TKF'ye açılmalı

1'nci İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir ise karara muhalif kaldı. Davanın Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine TKF'ye açılması gerektiği görüşünde olan Özdemir, "Türkiye Kayak Federasyonu'nun sorumluluğunda yürütülen müsabakanın üstelik bir gün önce yapılan antrenmanlarında gerçekleşen olayda sorumlu tarafın hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statülü ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Kayak Federasyonu olduğu ve kusura dayalı açılan iş bu tazminat davasının Türkiye Kayak Federasyonunun adli yargı mahkemelerinde görülmesi gerektiği sonucuna varıldığında davanın Geçlik ve Spor Bakanlığı yerine Türkiye Kayak Federasyonuna karşı açılması gerekmektedir" dedi.

Yeni Aslı'lar yetişecek

Aslı Nemutlu'nun babası Ahmet Metin Nemutlu karara şöyle değerlendirdi:

"Ceza mahkemesinde olduğu gibi İdare Mahkemesi de bizi haklı buldu. Kazanılan tazminat bu dernekte yeni Aslı'lar yetişmesine vesile olacak. Kurduğumuz dernekte 7-13 yaş arasında sporcularımız var. Bu para 14 kız ve erkek öğrencinin sportif ihtiyaçlarında kullanılacak. Bu zamana kadar olduğu gibi dernekte genç çocuklarımızın hem sportif hem de eğitimle alakalı ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek. Üniversiteye gidinceye kadar dernekteki çocuklarımızın maddi, manevi yanında olacağız. Sonuçta kızımı kaybettik ama en az Aslı ayarında ülkemize faydalı milli sporcular yetiştirmek için çabalıyoruz. Kazanılan bu para ile Genç Sporcular Derneği çatısı altında yetiştirilen çocuklarımızı Türkiye, Avrupa, Dünya Şampiyonu olabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Aslı yok ama onun gibi nice başarılı sporcular yetiştirmek için mücadelemiz devam edecek."