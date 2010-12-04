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MİLLİ KALECİ RÜŞTÜ'NÜN KARDEŞİ İDDİALARI YALANLADI ANTALYA (A.A)

04 Aralık 2010 17:13

-MİLLİ KALECİ RÜŞTÜ'NÜN KARDEŞİ İDDİALARI YALANLADI ANTALYA (A.A) - 04.12.2010 - Antalya'da evine 8 bin TL icra gelen Beşiktaşlı milli kaleci Rüştü Reçber'in kardeşi Yusuf Reçber, eşi Fikriye Reçber'in ''Rüştü Reçber bize yardım etmiyor'' iddiasını yalanlayarak, yaşadıkları evin Rüştü Reçber tarafından kendilerine hediye edildiğini söyledi. Yusuf Reçber, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fikriye Deniz Reçber'in kendisi ve ağabeyi hakkında iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.  Yıldız Mahallesi'ndeki evin Rüştü Reçber tarafından kendilerine 2002 yılında hediye edildiğini anlatan Yusuf Reçber, ağabeyinin yıllardır kendilerine destek olduğunu vurguladı.  10 aydır ayrı yaşadıkları eşinin barışmak istemediğini söyleyen Yusuf Reçber, ''Korkuteli'nde elma bahçelerim var ve orada yaşıyorum. Kendisini Korkuteli'ne götürmek istedim. Ancak o gelmek istemedi. Antalya'daki evimin su ve elektrik faturalarını da her ay eksiksiz olarak yatıyorum. Yaşanılanlardan dolayı üzgünüm'' dedi Eşinin ''muvazaalı olarak borçlanıp eve kasten haciz gelmesine yol açtı'' şeklindeki iddialarını da yalanlayan Yusuf Reçber, ''Kim evine bilerek haciz getirir ki? Haciz işleminden benim de sonradan haberim oldu'' diye konuştu.  Antalya'da dün meydana gelen olayda Rüştü Reçber'in kardeşi Yusuf Reçber'in eşi Fikriye Deniz Reçber, 8 bin TL borcun ödenmemesi nedeniyle 11. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından evine icra gelince, sinir krizi geçirerek eşinin damatlık takımını ve elbiselerini balkondan atmıştı.

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