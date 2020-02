Milli judocu Kayra Sayit, Ordu'ya transfer oldu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - FRANSIZ asıllı Türk vatandaşı olan milli judocu Kayra Sayit (30), Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Spor Daire Başkanı Recep Kara, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve milli judocu Kayra Sayit katıldı.

ENVER YILMAZ: \"ÖNEMLİ BİR HAMLEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, salon sporlarını önemsediklerini, Türkiye\'de sembol olmuş isimlerle, Türkiye\'de modern bir yapılanmanın da temelini attıklarını vurgulayarak şunları söyledi: \"Kayra kardeşimiz inşallah bizi olimpiyatlarda, hem ülkemiz hemde ilimiz açısından gurur kaynağı oluşturabilecek ve saygıdeğer hocalarımızın başlatmış olduğu olimpiyat geleneğini, ilimizin judodaki başarısını en üstlere taşıyabilecek sembol isimlerden bir tanesi olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kulüplerin peşinden koştuğu, Sezer hocamızın devreye girmesi sebebiyle, Recep başkanımızında gayretleriyle beraber önemli bir hamleyi gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz olimpiyatlara, dünya ve Avrupa şampiyonalarına yönelik. Kayra Sayit bundan sonra Büyükşehir Belediyemizin lisanslı ve profesyonel sporcusu olacak. Cumhurbaşkanımız geçen haftasonu Ordu\'ya geldi. Recep Kara Spor Salonu çıkışında da bir sohbetimiz oldu. Recep beyde vardı. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı kısmen anlatma imkanımız oldu. Hatta çok hoşuna gitti sayın Cumhurbaşkanımızın. Recep beyi tanıyor zaten, Recep\'ten şikayetçi olduğunu söyledi. Çok kilo aldığını söyledi, \'Kırkpınar\'da yeni şampiyonalar bekliyoruz\' dedi. Sembol isimlerle salon sporlarında Türkiye\'de modern bir yapılanmanın temelini atmış olduk. Başarılarımız devam edecek.\"

RECEP KARA: \"YATIRIMLARIMIZ HER GEÇEN YIL KATLANARAK DEVAM EDECEK\"

Başarılarının her yıl devam edeceğini belirten Recep Kara, \"Başta güreş, judo, taekwondo, satranç gibi branşlarda faaliyetlere başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz\'ın büyük destekleriyle spora olan yatırımlarımız her geçen yıl katlanarak devam edecek. Geçmiş yıllarda judo şampiyonalarında Ordumuz hep şampiyon sporcular çıkardı. Güzel bir altyapı kurduk. 2016 yılında Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde etmiş, İslam oyunlarında şampiyon olmuş Kayra Sayit kardeşimizi de belediye bünyesine kattık\" dedi.

Milli judocu Kayra Sayit ise Büyükşehir Belediyesi\'ne transfer olduğu için çok mutlu olduğunu, başarılara imza atacaklarını söyledi.



(FOTOĞRAFLI)