-Milli irade vurgusu TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekili olarak halkı temsil ettiklerini ve bütün meslek örgütlerinin başlarının üzerinde yeri olduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: ''Benim kadar onlarla bir araya gelen Bakan az bulunur. Ama bir meslek örgütü ile irtibatı kestim bir zaman. Bana 'Sayın Bakan şöyle bir şey var. Bu hususta bizimle derhal görüşün. Aksi halde nümayiş yapacağız' dediler. Ben de haber gönderdim 'nümayiş yapsınlar' dedim. Milli iradeyi temsil ediyoruz. Bu meslek örgütündeki değerli arkadaşlarım 100, 200 bin kişiyi temsil ediyor. Ben 74 milyon kişiyi temsil ediyorum. Kusura bakmayın, milli iradeyi kimsenin, herhangi bir meslek örgütünün ayağının altına paspas gibi seremem. Biz sivil toplum diye meslek örgütlerini görüyoruz sadece. Tabii ki bu örgütler öncelikle kendi meslek örgütlerinin çıkarlarını koruyor, bu da normal. Peki hastanın haklarını koruyan bir grup size dosya getirdi mi hiç? Bu tür gruplar çok zayıf. Sivil örgütlenme içinde bu grupları siz ve biz temsil ediyoruz. Biz halkı temsil ediyoruz. Halkın örgütlenmesi çok zayıf.''