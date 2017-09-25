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Spor

Milli halterci Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda!

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden komaya girdi

25 Eylül 2017 22:45

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden komaya girdi.

Naim Süleymanoğlu’nun kişisel doktoru olan Adnan Bağrıaçık’ın ulke.com.tr’ye verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu’nun karaciğer nakli olması gerekiyor.

Bağrıaçık konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Naim Süleymanoğlu’nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun.”

 

 

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