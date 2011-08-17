T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 12:19

-Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanacak.  Çankaya Köşkü'nde yapılacak Ağustos ayı olağan toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.  Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ilk kez bulunacak.  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da ilk kez MGK toplantısına katılacak.    Toplantıda, iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24