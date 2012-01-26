Milli Güvenlik kalktı sıra 'Andımız'da mı?

T24 -

Taraf gazetesinin haberine göre; eğitim alanında faaliyet gösteren farklı kutuplardaki sendikalar, metnin kaldırılmasının yana. Sivil toplum kuruluşları da “Andımız”ın ırkçı ve ayrımcı bir metin olduğu görüşünü savunuyor. 19 Mayıs törenlerini yeniden düzenleyen ve Milli Güvenlik derslerini kaldıran hükümet cephesinden ise “Andımıza” yoğun eleştiriler geliyor fakat dönemin hassas olduğu yorumları da unutulmuyor.





'Allah kelamı mı'



Üst düzey bir AKP’li, “1930’larda o dönemin Milli Eğitimi tarafından yazılmış, hiçbir kutsallığı olmayan bir metin. Bu çağda Türkiye’ye yakışmıyor. Tartışmalar, önceden başladı. Kamuoyunun da bu adım için hazır olduğunu düşünüyorum. Bir anayasa değişikliği de gerekmiyor. Bugün karar verirsiniz yarın olur” diye konuştu. İnsan hakları ve özgürlüklere vurgu yapan bir metnin “Andımız”ın yerine konulmasını alternatifinin de tartışılması gerektiğini kaydeden bir AKP’li vekil ise “Konu zaman zaman aramızda tartışılıyor. Ancak kısa süre içinde gerçekleşecek bir hazırlık yok. Gelişmelerin adım adım oraya varacağına kuşku yok. Reformları sürece yayarak mümkün olan en geniş toplumsal desteğin alınması en doğrusu” dedi.





'Zorunlu din dersi de kaldırılmalı'



Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız “Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması yetmez, ‘Andımız’ ve zorunlu din dersi kaldırılmalı, anadilde eğitim hakkı da tanınmalı” dedi. Siyasal iktidarın kamuoyundan yoğun bir baskı olmadığı halde bu dersi kaldırmasını olumlu karşıladıklarını kaydeden Ünsal şöyle konuştu: “AKP kendi hassasiyetleri konusunda aceleci. Ancak ulusal ve uluslararası yargı kararlarına rağmen son derece uzlaşmacı bir talep olan zorunlu din dersi uygulamasına son vermiyor. Keza anadilde eğitim hakkı için de toplumda yoğun bir talep var. Ortam da uygun. On yıl önce tabu olan bu konular konuşuluyor. Neden olmasın.”





'Vesayet eğitimden toptan atılmalı'



Bünyesinde Eğitim Birsen’i barındıran Memur Sen’in Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Eğitim sistemindeki vesayet toptan kaldırılmalı. Bu reformlar bir paket halinde ele alınmalı, tek tek olmaz” dedi. “Andımız”ın kaldırılmasının zamanının geldiğini kaydeden Gündoğdu şunları söyledi: “Andımız”ın pedagojik, bilimsel bir yanı yok, kaldırılmalı. Ancak bu reformlar bir paket halinde olmalı. 28 Şubat’ın ürünü karma eğitim zorlaması, başörtüsü sorunu, Anayasa’nın fiilen yaşama geçirilmeyen ve isteyen vatandaşın çocuğuna dini eğitim aldırabileceğini söyleyen 24/2. maddesine işlerlik kazandırılması da ele alınmalı.”





'Pornografik metin artık kaldırılsın'



Mazlumder Genel Sekteri Üstün Bol da yıllardır dillendirdikleri “Andımız”ın kaldırılması taleplerinin arkasında olduklarını söyledi. Metni “pornografik” olarak nitelendiren Bol, “Etnik temele dayanmayan, birarada yaşama irademizi ortaya koyan bir Anayasa yapmaya çalışıyoruz. Bu adım öncesinde “Andımız” gibi pornografik, ayrımcı, Kemalistler tarafından uydurulmuş metinlerin kaldırılması şart. Yaklaşık bir ay önce Milli Eğitim Bakanı Sayın Dinçer, İçişleri Bakanı ve Açılımdan Sorumlu Devlet Bakanı Atalay ile görüşüp taleplerimizi ilettik. Beklemedeyiz” ifadelerini kullandı.





