-Milli Güvenlik dersini kaldıran yönetmelik yayımlandı ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, 28 Aralık 1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin uygulanmasına 2011-2012 öğretim yılı sonuna kadar devam edilecek. Böylece 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminden itibaren Milli Güvenlik dersi yer almayacak.