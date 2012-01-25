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Yaşam

Milli Güvenlik dersini kaldıran yönetmelik yayımlandı ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 11:21

-Milli Güvenlik dersini kaldıran yönetmelik yayımlandı ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, 28 Aralık 1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.  Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin uygulanmasına 2011-2012 öğretim yılı sonuna kadar devam edilecek. Böylece 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminden itibaren Milli Güvenlik dersi yer almayacak.

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