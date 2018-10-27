Milli güreşçiler Ekrem Öztürk ve Rahman Bilici'den bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Ekrem Öztürk ile grekoromen stil 63 kiloda milli güreşçi Rahman Bilici bronz madalya kazandı.

Ekrem Öztürk'ten bronz madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Norayr Hakhoyan ile karşılaştı.

Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Birinci turda ABD'li Samuel Paul Hazewinkel'i 8-0, çeyrek finalde Özbek İlkham Bakhramov'u 7-0 mağlup eden Ekrem Öztürk, yarı finalde Kırgız Zholaman Sharshenbekov'a 9-0 yenilmişti.

Rahman Bilici'den bronz madalya

Milli güreşçi Rahman Bilici grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde dünya ikincisi Mısırlı Hasan Ahmed Mohamed ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Rahman, birinci repesaj mücadelesinde Japon Katsuaki Endo'yu 7-5, ikinci repesaj maçında ise Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 9-0 yenmişti.

"Önümüzdeki yıl daha iyi çalışıp şampiyon olmak istiyorum"

Ekrem Öztürk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçi, "Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık. Şampiyon olmak istiyordum ama olmadı, nasip değilmiş. Önümüzdeki yıl daha iyi çalışıp şampiyon olmak istiyorum. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmak için daha iyi hazırlanacağım" diye konuştu.