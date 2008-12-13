Almanya’da Milli Görüş Teşkilatı’nda 60 milyon dolar kavgası başladı. Türkiye’deki arsa satışından elde edilen 60 milyon doların paylaşımında çıkan anlaşmazlık sonucu, Güney Bavyera Bölge Başkanı Abdülsamet Temel görevden alındı.



Temel’in Güney Bavyera’daki ortaklara paralarını dağıttığı, ancak Köln civarında bazı ortakların parasını alamadığı ileri sürüldü. Güney Bavyera Bölge Başkanı’nın 29 Milli Görüş teşkilatı başkanından aldığı ’güven mektubu’ ise, ’sahte’ denilerek dikkate alınmadı.



Almanya’daki Milli Görüş, üyeleri için Türkiye’de yatırım amaçlı aldığı arsanın satışından elde edilen 60 milyon dolar, teşkilatı birbirine düşürdü. Milli Görüş Merkez teşkilatı 60 milyon doların dağılımında çıkan anlaşmazlık sonucu Güney Bavyera Bölge Başkanı Abdülsamet Temel’i görevden aldı. Temel’in Güney Bavyera’daki ortaklara paralarını dağıttığı, ancak Köln civarında bazı ortakların parasını alamadığı ileri sürüldü. Temel’in yerine Köln’den İbrahim Kaygısız, Güney Bavyera Bölge Başkanlığı'na atandı.



Bozbük’te deniz kenarında çok sayıda koyu da var



Ancak Temel, "Hukuki prosedüre aykırı" diyerek atamaya karşı çıktı. Bunun üzerine yeni atanan başkan Kaygısız, Münih’te 3 aylığına geçici olarak bir büro tutarak göreve başladı. Merkezin görevden aldığı Temel, Güney Bavyera’da 29 Milli Görüş teşkilatı başkanından imzalı güven mektubu aldı. Ancak Milli Görüş, güven mektubunu sahte olduğu iddiasıyla kabul etmedi. İki teşkilat arasındaki anlaşmazlığın altında yaklaşık 20 yıl önce satın alınan Milas Bozbük’te deniz kenarında çok sayıda koylara sahip arsanın satışı yatıyor. Bu arsayı hatırlanacağı gibi geçen yıl CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen’in ortağı olduğu Kazakistan kökenli Capital Partners şirketi turizm amaçlı satın aldı.



Temel: Listedekilere paralarını dağıttım



Burak Öymen, geçen yıl yaptığı basın toplantısında, arsayı 60 milyon dolara aldıklarını açıkladı. Satılan arsanın tapusunun Temel’in üzerine olduğu ve parayı da Temel’in alarak ortaklara dağıtması gerektiği bildirildi. Temel’in, Güney Bavyera’daki ortaklara paralarını dağıttığı, ancak paranın dağıtımında komisyon miktarı üzerine Milli Görüş’le pürüz çıktığı belirtildi. Köln civarında bazı ortakların parasını alamadığı ileri sürüldü. Temel ise kendi listesindekilere paraları dağıttığını söyledi. Anlaşma sağlanamaması üzerine Temel’in görevden alındığı iddia edildi.



Para yatıranların hepsi kat kat üstünü aldılar



Güney Bavyera Bölge Başkanı Temel ise şöyle konuştu: "Ben görevimin başındayım, görevimi bırakmadım. Biz teşkilatlarımızın oy birliğiyle, ittifakıyla göreve gelmişiz. Görevden gitmemiz de onlarla birlikte yapacağımız bir genel kurulla olur. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz sanal değil, demokratik bir örgütüz."

Temel, arsadan elde edilen gelirin paylaşımında sorun çıktığı için görevden alındığı iddiasını ise şöyle yanıtladı: "İkisi birbirinden farklı. Biri gönüllü bir görev, öbür tarafta ise bir ticaret var. Bunlar 20 sene önce başlamış, 3 sene önce bitmiş, hesaplar kapanmış. Bu iki ticaretin muhatapları var. Birileri bunun dedikodusunu yapıyor, ama o beni bağlamaz. Ama kimse böyle birşeyin varlığına inanmıyor. Üstelik bu arsaya para veren insanlarımız, bizim önde gelen insanlarımız. Hepsi almış vermiş. Beklediğinin kat kat üstünde parasını almış, dosya kapanmış. Türkiye’de bunun vergilendirmesi yapılmıştır. Avrupa’da vergilendirmesi yapılmıştır. Bunu maliyeler biliyor. Başka iddiası olanlar varsa, bunun yolu adli mekanizmadır. Bunun ikisini birbirine karıştırmak doğru olmaz. Onun için ben bunlara kulak asmıyorum. Biz görevimize devam ediyoruz."



Genel Sekreter: Şikáyetler vardı



Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, kararın idari bir karar olduğunu söyledi. Oğuz, "Biz idari kararlarımızla ilgili gerekçeleri teferruatına kadar paylaşacak değiliz. Ancak biz kararı vermişiz. Sebepleri de bizim açımızdan makul. Oradaki bölgenin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasıyla ilgili bir mesele" dedi. Üçüncü, "Arsa parasıyla ilgili değil mi bu görevden alma" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



Meseleleri kendisi bilir



"Bizim idari gerekçelerimizin arasında Abdülsamet beyin yapmış olduğu maddi meselelerdeki sıkıntılar da mutlaka vardır. Ama bunu birebir bu işlerle ilişkilendirmesi kendi algısıdır. Yani bunu kamuoyunda, gazete vasıtasıyla tartışmaya açmasının sonuçlarına, demek ki katlanabilecek cinsten açıklamalar yaptı. Burada mağdur edilen hiçbir kimse kalmadı. Sadece Abdülsamet beyle ilgili halletmesi gereken meselelerde şikayetler vardı. Ama o kendisinin bilmesi gereken şeyler."



Milli Görüş’ün 27 bin üyesi var



Almanya'daki Milli Görüş Teşkilatı 1985 yılında Köln’de kuruldu. Alman güvenlik birimlerine göre Milli Görüş’ün Almanya’da 27 bin üyesi var. Merkezi Kerpen’deki Milli Görüş Teşkilatı Alman istihbaratının yakın takibi altında. Milli Görüş’ün Almanya’da 300 cami ve derneği bulunuyor. Bu yılın ağustos ayında Alman polisi vergi kaçırdığı şüphesiyle Milli Görüş’ün Kerpen’deki merkezi ve 30’a yakın teşkilatına baskın düzenlemişti.

