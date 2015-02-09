Milli geliri hesaplama yöntemi değişiyor

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, milli gelir hesaplama yönteminde revizyon çalışmalarının 2016 yılından önce tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun milli gelir hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağı iddialarının doğru olup olmadığını yönündeki soru önergesini yanıtlayan Kalkınma Bakanı, ulusal hesapları yeni ekonomik koşullara, metodolojik araştırmalardaki ilerlemelere ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha uyumlu hale getirmek için mevcut ulusal hesaplar sistemin, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi ESA-1995'den, yeni ESA-2010'a geçişinin sağlanması amacıyla revizyon çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Türkiye’de 1923 yılından günümüze kadar devam eden milli gelir serisinde 1948, 1968, 1987 ve 1998 baz yıllı güncelleme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Kalkınma Bakanı, "Sonuç olarak ülkemizin Avrupa Birliği adaylığı sürecinde Avrupa İstatistik Sistemi'ne uyumun gerçekleştirilebilmesi ve 1998 yılından bugüne kadar ekonomide ortaya çıkan yeniliklerin hesaplara yansıtılabilmesi için, GSYH hesaplamalarında revizyon çalışmaları sürdürülmektedir" dedi.

Yeni hesaplama sistemini anlattı

ANKA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yeni hesaplama sistemiyle GSYH rakamlarının geçmişe dönük revizyonun da yapılmasının planlandığını kaydeden Kalkınma Bakanı, "Henüz sonuçlanmış bir çalışma söz konusu olmayıp, 2016 yılından önce bu çalışmaların tamamlanması öngörülmemektedir" dedi.

‘Sanal bir artışın amaçlandığı iddiası doğru değildir’

Kalkınma Bakanı, "Ekonomik istatistiklerin yeniden yapılandırılması yoluyla milli gelirde sanal bir artışın amaçlandığı iddiası doğru değildir. Planlanan revizyonun amacı yeni metodolojileri ve gereksinimleri sisteme yansıtmak, AB ve OECD üyesi tüm ülkelerde (ESA2010 ve SNA2008'e geçiş) yapılan ana revizyonları sisteme entegre ederek karşılaştırılabilir istatistik üretmektir" dedi.

Kalkınma Bakanı, 2002 yılından beri milli gelir hesaplama yönteminde iki ana revizyon gerçekleştirildiğini söyledi.