-MİLLİ GELİRDE TÜRKİYE AB FARKI AZALIYOR BRÜKSEL (A.A) - 21.06.2011 - Kişi başına düşen milli gelirde Türkiye, AB ile arasındaki farkı hızla kapatıyor. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de alım gücüne göre hesaplanan kişi başına gelir AB ortalamasının yüzde 48'ine ulaştı. Eurostat'a göre, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 2002 yılında AB ortalamasının yüzde 36'sı kadardı. Aradan geçen dönemde AB'den hızlı büyüyen Türkiye, bu oranı 2004 yılında yüzde 40'a, 2006'da yüzde 44'e ve 2008'de de yüzde 47'ye çıkarmayı başardı. Kişi başına düşen gelirde geçen yıl AB ortalamasının yarısına yaklaşan Türkiye, 2 AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'yı geride bıraktı. Eurostat, alım gücü paritesine göre kişi başına gelirin Bulgaristan'da AB ortalamasının yüzde 43'ü ve Romanya'da yüzde 45'i düzeyinde bulunduğunu bildirdi. Türkiye, kişi başına gelirde Hırvatistan dışındaki tüm Batı Balkan ülkelerini de geride bıraktı. -AB'NİN EN ZENGİNLERİ LÜKSEMBURG VE HOLLANDA- Eurostat'ın verilerine göre, kişi başına düşen milli gelirde yüzde 283 ile AB ortalamasını neredeyse 3'e katlayan Lüksemburg'u yüzde 134'le Hollanda izliyor. AB'de ortalamanın üzerinde kişi başına gelire sahip diğer ülkeler, yüzde 125'le Danimarka, Avusturya ve İrlanda, yüzde 123'le İsveç, yüzde 119'la Almanya, yüzde 118'le Belçika, yüzde 116'yla Finlandiya, yüzde 113'le İngiltere, yüzde 7'yle Fransa ve yüzde 1'le İspanya şeklinde sıralanıyor. İtalya'da kişi başına düşen milli gelir AB ortalamasına eşitken, bu oran Kıbrıs Rum kesiminde AB ortalamasının yüzde 98'ine ulaşıyor. Ağır borç krizindeki Yunanistan, kişi başına gelirde 2009 yılında AB ortalamasının yüzde 94'üne ulaşırken geçen yıl irtifa kaybederek yüzde 89'a indi. Kişi başına milli gelirde AB ortalamasının altında kalan diğer üyeler yüzde 87'yle Slovenya, yüzde 83'le Malta, yüzde 81'le Portekiz, yüzde 80'le Çek Cumhuriyeti, yüzde 74'le Slovakya, yüzde 65'le Estonya, yüzde 64'le Macaristan, yüzde 62'yle Polonya, yüzde 58'le Litvanya ve yüzde 52'yle Letonya oldu.