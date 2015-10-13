Milli gelir hesaplamasına tepkiler sürüyor: Rakamlarla karartma yapılıyor

Dolardaki dalgalanma nedeniyle orta vadeli programa (OVP), döviz kuruna göre hesaplanan kişi başına düşen milli gelir ve gayri safi yurt içi hasıla hedeflerinin konulmamasının yankıları devam ediyor.

Yeni OVP’de önemli bir değişiklik yapılmış, GSYH kişi başına gelir dolara göre değil, satın alma gücü paritesine (SAGP) göre hesaplanmıştı.

2011 yılında 14 bin dolar olacağı taahhüt edilen kişi başı gelirin bu yıl 9 bin dolarlara, 2016’da 8 bin 744 dolara düşeceği ve bu yüzden de bu rakamların OVP’de yer almadığı iddia edildi. Konuya ilişkin, bundan önceki 10 OVP’de imzası bulunan eski Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta, “Rakamlarla karartma yapılıyor” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre eski Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Bundan önceki 10 tane OVP’de yer alan çok önemli bir gösterge bu OVP’de yer almıyor: Dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasıla ile dolar cinsinden kişi başı gelir. Nedeni çok basit, bu iki rakam ciddi ölçüde düştü de ondan. 13 yıllık AKP iddiası bu rakamlarla yerle bir olacak da ondan. OVP’de hiç emeği olmayanların bu hile ve aldatmacası OVP’nin itibarını yerle bir etmiştir. Oysa biz bu itibar için çok emek verdik” dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın en güvendiği ve özellikle makro ekonomik dengeler hakkında en çok danıştığı isimlerin başında gelen Usta’nın 2015 yılına kadar hazırlanan tüm orta vadeli programlarda imzası bulunuyor. Bundan önce 10 tane orta vadeli program yayınlandığına dikkat çeken Usta, “Rakamlara karartma yapılıyor” dedi.

“Teknik yetersizlikleri ortada”

MHP olarak yaptıkları hesaplamalarda, 2015 yılı gayri safi yurt içi hasılasının 707 milyar dolara, kişi başı gelirin 9 bin 100 dolara düşeceğini tahmin ettiklerini belirten Usta, “Bunlar bu iki göstergeyi ne kadar gizlemeye çalışsalar da diğer rakamlardan kolayca hesap edilebiliyor. Teknik yetersizlikleri de ortada. Bu konuda hiç emeği ve bilgisi olmayanların müsteşar, bakan, başbakan yardımcısı olduğu bir ülkede böyle bir hile yapılması da, beceriksizlik yapılması da normal. Oysa AKP 2011 Seçim Beyannamesinde milli geliri 1,1 trilyon dolara, kişi başı geliri 14 bin dolara çıkarmayı vaat ediyordu. Bunları söyleyerek iktidar olmuşlardı. Vatandaşı bir kez daha kandırdılar. Hedefin yüzde 35 gerisinde kalındı” dedi.

Faik Öztrak: Bu yapılan AKP kurnazlığıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise, “Rakamları saklayarak tutmadıkları sözleri gizlemeye çalışıyorlar” dedi. AKP kurmaylarının konu ile ilgili Hürriyet muhabirinin sorularına yanıt vermediği belirtildi. Öztrak, AKP’nin ekonomideki başarısızlığını gizlemek için resmi dokümanlarda karartma uyguladığını belirterek, “2015 için dolar cinsinden GSYH ve kişi başına gelir rakamlarını saklayarak tutmadıkları sözleri gizlemeye çalışıyorlar” dedi. Bu yıl kişi başına gelirin 9 bin dolarlara, 2016’da ise 8 bin 744 dolara düşeceğini ifade eden Öztrak, “Bu gerçeği gizlemek için Orta Vadeli Programda dolar cinsinden milli gelir ve kişi başına düşen gelir ilk kez yayımlanmadı, karartma uygulandı. Bu yapılan AKP kurnazlığıdır” dedi.

Öztrak, “AKP, 2011 seçim beyannamesinde, 2015 yılında Türkiye’nin GSYH’sının 1 trilyon doları aşacağını, kişi başına düşen gelirin ise 14 bin dolar olacağını taahhüt etmiştir. Ancak bu taahhütler gerçekleşmemiş, vatandaşın geliri vaat edilenin 5000 dolar altında kalmıştır. “Biz sözümüzü tutarız” diyen AKP, artık bu hedefleri ağzına dahi alamaz olmuş, resmi dokümanlarda karartmadan medet umar olmuştur” dedi.