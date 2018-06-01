Milli Gazete yazarı: Politikaya atılan imam, vaiz ve müftüler tarafsızlıklarını kaybetti, görevlerine dönmesinler!

Milli Gazete yazarı Burhan Bozgeyik, 24 Haziran'da gerçekleşecek, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden kamu görevlilerinin görevlerine dönmelerini doğru bulmadığını söyledi. Bozgeyik, "Milletvekili aday adayı olan imam, vaiz, müftü, öğretim görevlisi gibi zatların tekrar aynı görevlerine dönmelerini doğru bulmuyorum. Ekseriyetle iktidar partisinden politikaya atılan bu simalara başka kurumlarda vazifeler bulunabilir" ifadesini kullandı.

Bozgeyik, "Ancak dinî hizmetler için, ya da eğitim için “tarafsızlık” ilkesini ihlal ettiklerinden dolayı aynı göreve dönmeleri mahzurludur" dedi.

Bozgeyik şöyle devam etti:

"Şu mübarek günlerde durup düşünme vakti. Birilerinin dünyası için dini feda etmeye değer mi? İftira atmaya, gıybet etmeye, hakaret etmeye değer mi?

Bu seçimin manası gayet açık: Dünyamız için hangisi daha uygundur? Ecnebilerin; parayla (on binlerce dönüm arazi satın alarak, hayatî ehemmiyete haiz şirketleri, limanları satın alarak, bankalar alarak, altın karşılığı olmayan kalp paradan farksız paralarını silah olarak kullanarak, “hedgefonlar”la ülkeyi krize sürüklemeye çalışarak), sınırlarımızı terör örgütleriyle kuşatmakla, bize huzur içerisinde bir lokma ekmek yemeyi çok görmelerine kim dur diyebilecek? Gerçek bağımsızlık ve hürriyeti kim tesis edecek? İşte seçim bunun için… Din konusunda sadece gölge edilmesinler, başka ihsan istemez. Bir de “ılımlı İslâm” projesini uygulamaya çalışarak halkın inancını murdar etmeye çalışanlar var. İşte en tehlikelisi de bu. Şimdi akıllı olma zamanı. Ahmaklığın lüzumu yok!.."