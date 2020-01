Milli Gazete yazarı: Erdoğan, Mayıs'ta AKP Genel Başkanı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Ahmet Yavuz, "Bu ayın sonunda Cumhurbaşkanı, AK Parti’ye üye olacak. Muhtemelen Mayıs’ta Genel Başkan! Geçen Mayıs’ta Genel Başkan olan Binali Bey bırakacak" görüşünü dile getirdi.

Ahmet Yavuz'un "Ak Parti’den, Akp’ye sarı kart!" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Partili başkanlık halkın onayından geçti. Hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı, “partisini” kıl payı kurtardı!

Şimdi, farklı bir muhasebe zamanı!



16 Nisan’da AK Parti, AKP’ye bir uyarı çekti! “Kendine gel” dedi!

Peki AKP kim, AK Parti kim? İzah edelim! Önce AKP!

***



Daha önce ANAP’çı, solcu, laik, liberal, bir dönem ülkücü... Ama her dönemde iktidara yakın!

***



“Tayyip’in Partisi’ni” “Ülkeye hizmet için değil, kendi çıkarları için sevenler!”

Semirdikçe semirip, şımardıkça şımaranlar! Hukka’cılar! Cukkacılar!

***



Bir dönemler, “Parti küfürdür. Erbakan sistemin adamı” diye Milli Görüş’e kan kusturan bazı “İrancı radikal takım!” Bir dönem Gülenci, siyasi ayak!

***



Avrupacı, Amerikancı, İsrail muhibbi, lobilerin, locaların müdavimi takım!

***



Hülasa… İhaleci, gökdelen âşığı, taklacı, kibir abidesi, dejenerasyon kuşağı…

Ancak dillerinden “İstikrar, hizmet, inanç, millet, devlet, FETÖ, 15 Temmuz’u” hiç düşürmeyen bir takım!

On beş yıldır milletin teveccühünü kazanan partide azınlığın azınlığı ama hep önde, hep vitrinde! İşte bunlar AKP’liler!

***



AK Parti kim mi? Geriye kalanların neredeyse tamamı!

Partinin, teşkilatların yükünü çeken. “Ülke, millet, büyüme, başörtüsü, özgürlük vs.” için “Tayyip’in Partisini” seven, samimi, inançlı, fedakâr kitle!

Yani AK Parti’nin kahir ekseriyeti…

İşte o AK Parti, 16 Nisan referandumunu fırsat bilip, öteki AKP’ye sarı kart gösterdi! İç ayıklama, arınma sinyali verdi!

***



Diyeceksiniz ki, her yapıda, partide, kurumda böyle bir ayırım var!

Tamam da!

Asıl olan; her kesimin kendi içinde kaliteli ve kalitesizi eleyip, en üste çıkaracak bir yapıyı kurmasıdır.

Kurtuluş da, iyilerin ittifakında değil midir?



Erken seçim için iki şart

“Bu çıkan mutsuz sonuca” inat, bir erken seçim olabilir mi?

Eğer önümüzdeki aylarda Ayasofya açılır…

Okyanus ötesindeki malum zat da getirilirse…

Bilin ki erken seçim kapıda…



Muhaliflerin son virajı

İktidarın içindeki muhalifler için son viraj!

Ya şimdi başkaldıracaklar…

Ya da ilk seçimde aday yapılmayıp unutulacaklar!



Columbia markalı sandık müşahitleri

Aynıyla yaşanmış bir olaydır. Yer Diyarbakır!

Üç Kürt genci, oy kullanmak için sandığa giderler.

İkisi adına önceden imzaların atıldığını görürler.

***



Bu imzaları kim attı, oy kullandı, burada “HDP görevlisi yok mu?” diye sorunca…

Salondaki Columbia marka ayakkabılı şahıs, “Buyur, benim” der.

“Demek ki oy kullanmışsınız ki imza atılmış” diye de çıkışır.



Gençler, “Senin adın ne, kimsin?” diye sorunca;

O “Kadrolu şahıs”: “İsmim Ali, Veli… Kime şikâyet edeceksen et!”

İmza atıp oy kullanacaksan kullan, yoksa senin yerine de kullanılır” diye tehdit eder!

***



İşin garibi, o esnada güvenlik görevlisi KPSS sınavı çalışmaktadır!

BİR SORU: Sizce Güneydoğu’da evet, 1 Kasım’a göre yüzde 10 nasıl arttı?



Partili başkan ısrarının nedeni

Ecevit, İnönü’ye karşı partiyi ele geçirdi. Geldi.

Mesut Yılmaz, partiyi aldı, Özal açıkta kaldı. Çiller öyle!

Erbakan Hoca, Fazilet Partisi’nin başında olmadığı için, Yenilikçi Hareket üzerinden operasyon yapılabildi. Milli Görüş’ün partisi bölündü.

***



Şimdi AK Parti’de bir kabine oluşturacak kadar muhaliften söz ediliyor!.

Eğer Erdoğan partisinin dümenine tez elden geçmezse, parti elden gidebilirdi.

Dahası, Ahmet Hoca ile olmadı. 2019 seçimlerinde Binali Bey’le tek başına iktidar da çok zor olurdu!

Hem iktidar, hem partinin elden gidebileceğini Cumhurbaşkanı gördü!

Bu sebeple referandumun esas amacı partili başkanlık oldu.

Yoksa diğer unsurlar, her zaman olabilecek şeylerdi.



Hem uzlaşmadı, hem suçladı

Sizce Erdoğan, anayasa oylamasında Saadet ile neden uzlaşmak istemedi?

BİR: Seçimin meşruiyetindeki en önemli sigorta Saadet’in kurumsal desteğinin hayır cephesinde olmasıydı.

İKİ: Saadet aşıydı, AK Parti’de bozulma vardı. Saadet’i alırsa, aşı tutabilirdi!



Kim balkondan düştü

Dikkatinizi çekti mi hiç? 16 Nisan’da balkonda bazı bakanlar ve Melih Gökçek yoktu.



İktidarın en heyecanlı ayı

Bu ayın sonunda ise Cumhurbaşkanı, AK Parti’ye üye olacak.

Muhtemelen Mayıs’ta Genel Başkan! Geçen Mayıs’ta Genel Başkan olan Binali Bey bırakacak.

***



Sonra kabine bahisleri başlayacak!

İktidarın en heyecanlı ayı nedense Mayıs oluyor!