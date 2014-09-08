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Milli Gazete: Torunlar yaşasın diye evlatlar ölüyor!

Milli gazete Torunlar İnşaat'ın projesinde meydana gelen asansör faciasını 'Torunlar yaşasın diye evlatlar ölüyor!' başlığıyla manşete taşıdı

08 Eylül 2014 18:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kurucu kadrosunun da içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, rezidans katliamını, inşaatı yapan AKP'ye yakın Torunlar grubuna atıf yaparak manşetine taşıdı. Milli Gazete "Torunlar yaşasın diye evlatlar ölüyor" başlığını kullandı.

 Milli gazete haber metninde şu ifadelere yer verdi:
“Soma'da açılan "derin yara" kabuk bağlamadan önceki gece Şişli'den feryatlar yükseldi. İstanbul'un göbeğinde asansör yere çakılmış, bir çırpıda 10 işçimiz hayatını kaybetti. Ola mahallinde 9 Nisan'da bir işçi hayatını kaybetmiş, 23 Ağustos'ta ise ciddi bir yangın yaşanmıştı. Peki; 13 Mayıs günü yaşanan Soma faciasıyla sarsılan ülkemizde ne değişti: Hiçbir şey... İşte 7 Eylül sabahı ortadaki manzara: Kendini savunan yeni bir holding patronu... Tez elden iş ve işçi güvenliğinin masaya yatırılacağını açıklayan iktidar yetkilileri... Ve tabii Kİ her biri kendi içerisinde ayrı hikayeler barındıran 10 cenaze...”

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