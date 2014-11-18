Milli Gazete: Papa'nın ziyaretinin amacı Hıristiyanları birleştirmek, Türkiye buna çanak tutuyor

Papa Francis gelecek hafta Türkiye’yi gelmeye hazırlanırken, Milli Gazete ziyaretin amacının “Hıristiyan dünyasını birleştirmek” olduğunu iddia etti. Milli Gazete’nin haberinde “İslam dünyası mezhepler ve siyasal farklılıklar üzerinden ayrıştırılıp parçalanırken, Hıristiyan dünyası yek vücut olmak için harıl harıl çalışıyor. Katolik ve Ortodoks papazların birlik hayaline ne yazık ki Türkiye kendi eliyle çanak tutuyor. Papa Fransuva’nın Rum Patrikliği kurucusu olduğuna inanılan Aziz Andreas için düzenlenen etkinliklere katılacak olması kiliseler arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik bir jest olarak görülüyor” denildi.

Haberde, “Türkiye’nin yere göğe sığdıramayarak davet ettiği Papa’nın bu adımı üstlendiği tarihi misyonunun sadece bir parçası. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya yönelik yazdığı övgü dolu mektup Papa’yı üstlendiği misyonda daha da güçlü kılıyor. Papa’ya gösterilen yersiz bu ilgi kiliseleri birleştirmek isteyen Papa’nın elini daha da kuvvetlendiriyor. Tek maksadı Hıristiyan birliği olan Papa’ya, bu kadar değer atfetmek, Hıristiyanları cesaretlendirmenin dışında ne işe yarıyor. Bu ilgi kiliselerin birliğine sadece su taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Milli Gazete'nin bugünkü (18 Kasım 2014) nüshasında yayımlanan, "Yortu Bahane" başlıklı haber şöyle:

'Yortu Bahane'

Yıllardan 1979.. 2006.. ve 2014.. Aylardansa hep KASIM Papalar Kasımı seviyor! Çünkü Kasımın son haftası Patrikhane için KUTSAL HAFTA SAYILAN Aziz Andreas yortusu.. Ama..

Papa’ya “Kutsiyetpenahları Papa Fransuva” ve “yüce kişilik” hitaplarıyla yazılan davet mektubundan sonra dikkatler Papa’nın Türkiye’ye ayak basacağı günlerin ayrıntılarına çevrildi. Daha önce Türkiye’yi ziyaret eden Papa’ların ziyaret tarihi olarak aylardan Kasım ayını, haftalardan kasım ayının son haftasını, günlerden ise o haftanın son günlerini belirlemiş olması bir “tesadüf” olmadığına göre... Anlaşılıyor ki, Papa “ben Kasım ayının son haftasında malum günlerde geliyorum hazırlık yapın” demiş... İki kilisenin, Katolik ve Ortodoks dünyasının birleşme sürecinin son dönemecinde gerçekleşen bu buluşma hiç de masum değil. Sadece haçlı seferlerinde birleşen Hıristiyan dünyanın bu buluşmasında “yortu” da bir bahane!

'Kiliseler arasındaki buzlar eritiliyor!'

İstanbul Rum Patriği Athenagoras ile Papa 6. Paul, 5 Ocak 1964’te Kudüs Zeytin Dağı’nda bir araya geldi. Buluşmanın ardından Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki buzlar eridi. Kilise liderlerinin tarihi anlaşmasıyla sevgi ve inanç ilkeleri olarak diyalog süreci başladı. Söz konusu karşılıklı ziyaretler gerek Başpiskopos başkanlığında heyetler tarafından, gerekse kilise liderleri başkanlığında (Papa) anlaşılan tarihlerde Vatikan’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Vatikan’a gerçekleşiyor.

'Papalar Kasım’ı seviyor…'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olan Papa Francesco, 28 Kasım’da Ankara’ya gelecek. Papa, Ankara’daki temaslarının ardından 29-30 Kasım’da İstanbul’da bir dizi temaslarda bulunacak. Selefi Papa 16. Benedict 8 yıl önce 28 Kasım 2006’da, Papa II. Jean Paul de 35 yıl önce 28 Kasım 1979’da Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaretlerin aynı tarihlere denk gelmesinin sebebi; 30 Kasım’ın Fener Rum Patrikhanesi’nin kurucusu olarak bilinen Aziz Andreas Yortusu olması.

'Kiliselerin Birliğine Su Taşıyorsunuz'

İslam dünyası mezhepler ve siyasal farklılıklar üzerinden ayrıştırılıp parçalanırken, Hıristiyan dünyası yek vücut olmak için harıl harıl çalışıyor. Katolik ve Ortodoks papazların birlik hayaline ne yazık ki Türkiye kendi eliyle çanak tutuyor. Papa Fransuva’nın Rum Patrikliği kurucusu olduğuna inanılan Aziz Andreas için düzenlenen etkinliklere katılacak olması kiliseler arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik bir jest olarak görülüyor.

Türkiye’nin yere göğe sığdıramayarak davet ettiği Papa’nın bu adımı üstlendiği tarihi misyonunun sadece bir parçası. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya yönelik yazdığı övgü dolu mektup Papa’yı üstlendiği misyonda daha da güçlü kılıyor. Papa’ya gösterilen yersiz bu ilgi kiliseleri birleştirmek isteyen Papa’nın elini daha da kuvvetlendiriyor. Tek maksadı Hıristiyan birliği olan Papa’ya, bu kadar değer atfetmek, Hıristiyanları cesaretlendirmenin dışında ne işe yarıyor. Bu ilgi kiliselerin birliğine sadece su taşıyor.