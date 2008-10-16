Milli gazete: Kadın, kocasından izinsiz hareket edemez

Evlilik üzerine inciler

Efser Hanım, ne olur çıkmaz bir yoldayım. Günden güne eşimden uzaklaşıyorum tamam çocuk imtihanını Allah verdi ama gene de eşimin bu konuda fazla bir şekilde sessiz kalması sinirimi bozuyor. Bazen eşimin duygusuz olduğunu düşünüyorum. Çocuk sorunumu 6 aylık evliyken öğrendim ama eşim sanki grip olmuş gibi olayları karşıladı. Ben sorunumuzu internette araştırdım ve İstanbul’da özel bir hastaneye gittik. Tabi ki eşimi zorlayarak. Birde masrafları kendim ödedim, bende para yok dedi. Ben sinirden kendimi yedim ama bir ümit dedim. Paranın gözü kör olsun, kendi masrafımı kendim çektim.O yaşadığım zorlu günler aklıma geldikçe eşimden nefret ediyorum. Şimdi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Kafamı başka şeylerle meşgul ediyorum, ehliyete gidiyorum. Eşimde, yok sen benden izin aldın mı, yok sen beni hiçe sayıyorsun… diye sürekli baskı yapıyor. Kusura bakmayın kafanızı şişirdim ama yardımınıza ihtiyacım var.Ben sizlere meşgaleler bulun, faal olun derken; eşinizi hiçe sayın, onun iznini almanıza gerek yok… demiyorum. Bilakis, bir kadın imamı olan eşinden habersiz hareket edemez. İnsan psikolojisinde erkekler eşlerinin kendilerine tabi olmasını beklerler. Bu şekilde izinsiz, habersiz gidilen yerler, erkeğin otoritesinin sarsılması anlamına gelir. O yüzden eşinizin gönlünü ve iznini alarak aktif olmalısınız.Çocuk meselesine gelince; anladığım kadarıyla bu durumu sorun yapan eşiniz değil sizsiniz. Herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil. Biz bu dünyaya çocuk sahibi olmak için gelmedik. Elbette tedavi olunmalı ama bu durum sorun olarak kabul edilip de gerçek vazifemiz olan Allah’a kulluktan ödün verilmemeli. Eşinizi bu hususta taktir ettim, sorun etmediği için.