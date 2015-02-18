Milli Gazete: AKP üye kayıtlarında sahtecilik yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yetiştiği Milli Görüş geleneğinin yayın organı olan Milli Gazete’nin manşetinde yer alan haberde, “AKP’nin üye kayıtlarında sahtecilik yaptığı” ileri sürüldü. Haberde, Konya’da yaşayan ve Saadet Partisi üyesi olan Ahmet Uymaz’ın e-devlet sitesine girince Erzurum Yakutiye AKP teşkilatına üye olduğunu fark ettiği belirtildi. Milli Gazete’nin haberinde daha birçok Milli Görüşçünün de AKP üyesi olarak gösterildiği iddia edildi.

Milli Gazete’nin bugünkü (18 Şubat 2015) nüshasında Dursun Ali Bulut imzasıyla yayımlanan, “Üyelikte sahtecilik” başlıklı haber şöyle:

‘Üyelikte sahtecilik’

Seçimler yaklaşırken e-devlet sayfasına girip parti üyeliklerini kontrol edenler büyük şok yaşıyor Haberi olmadan AKPye üye yapılan vatandaşlar hukuki yollara başvuruyor

“Milli irade” söylemini ağzından düşürmeyen iktidar partisi, seçim öncesi yeni bir sahtecilikle anılıyor. Konya’da yaşayan ve Saadet Partisi üyesi olan Ahmet Uymaz, girdiği e-devlet sitesinde, Erzurum Yakutiye AKP teşkilatına üye olduğunu görünce şaşkına döndü. Durumu araştıran Uymaz, kendisi gibi çok sayıda kişinin de aynı şekilde mağdur olduğunu öğrendi. İşin özeti; her alanda ayyuka çıkan dillere destan “şaibe” söylentileri iktidar partisinin üye kayıtlarına da sıçradı.

“Bunu yapan seçimde de her türlü hileyi yapar”

Uymaz, “AKP’ye hiç üye olmadığım halde e-devlet üzerinden Yargıtay sayfasında Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama bölümüne girdim. Sorgulama yaptığımda Adalet ve Kalkınma Partisi aktif üyesi olduğum yazıyordu. Kendimi bildim bileli Milli Görüşçü ve Saadet Partisi üyesiyim. AKP teşkilatlarının yakınından dahi geçmedim. Kendi isteğimle AKP’ye üye olmam imkânsız. Bugün bunu yapanlar seçimlerde de her türlü hileyi yapar. Bunun organize bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. AKP’nin yaptığı basit bir şey midir? Kabul edilebilir midir?” dedi.

Çok Sayıda Kişi Kendi İsteği Dışında Akp’ye Kaydedildi

Ahmet Uymaz’ın dışında gazetemize ulaşan Sultan Uçar, Ali Uçar, Mehmet Ali Aslan, Yonus Uçar ve Halil Çelik de kendi istekleri dışında AKP’ye üye yapıldıklarını söylediler. Sultan Uçar, Ali Uçar, Mehmet Ali Aslan, Yonus Uçar ve Halil Çelik de Milli Görüşçü ve Saadet Partili olduklarını, asla AKP’ye kendi istekleriyle üye olmadıklarını kaydetti. Mağdurlar gazetemize yaptıkları açıklamada istekleri dışında yapılan üyelikler hakkına hukuki işlem başlatacaklarını söylediler.

Akp’li İlçe Başkanı Sahte Üye Yapmaktan 16 Bin Lira Para Cezası Ödedi

Daha önce de Saadet Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Ali Evirgen ve ilçe yönetim kurulu üyesi 25 kişi kendi istekleri dışında AKP’ye üye yapılmıştı. Sahte üyelik üzerine Ali Evirgen savcılığa şikâyette bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aldığı kararda, AKP Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’ya, “Siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler hakkında 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 50 günden 200 güne kadar adli para cezasına hükmolunur” cezası vermişti. Karaca, 16 bin TL ödeyerek hapis cezasından kurtulmuştu.

Seçmenin isteği dışında partilere üye olarak kaydedildiği ve böylece partilerin üye sayılarının olduğundan fazla gösterildiği zaman zaman gündeme gelen bir konu. Konya’da yaşayan Ahmet Uymaz da bir tanıdığının uyarısı üzerine, e-devlet sayfasından Yargıtay’ın Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama bölümüne girdiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü. E-devlet üzerinden Yargıtay sayfasında Adalet ve Kalkınma Partisi- Erzurum Yakutiye Teşkilatı 2012/1 dönem aktif üyesiniz yazdığını gören Uymaz, bunun kendi isteği dışında gerçekleştiğini söylüyor.

Kendimi Bildim Bileli Milli Görüşçüyüm

Mağdur olduğunu ve kendi isteği dışında AKP’ye kayıt yapıldığını belirten Uymaz, “Kendimi bildim bileli Milli Görüşçüyüm ve Saadet Partisi üyesiyim. Dün akşam bir tanıdığımın uyarısı üzerine e-devlet üzerinden Yargıtay sayfasında Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama bölümüne girdim. Sorgulama yaptığımda karşıma çıkan manzara karşısında şok oldum. Adalet ve Kalkınma Partisi aktif üyesi olduğum yazıyordu. Ben asla AKP’ye kayıt yaptırmadım. Hemen sayfa fotoğrafını çektim.” dedi.

Akp’nin yaptığı kabul edilebilir midir?

Hayatında AKP teşkilatlarının önünden bile geçmediğini belirten Uymaz, “Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi’ne benim kendi isteğimle üye olmam imkânsız. Çünkü AKP teşkilatlarının yakınında dahi geçmedim. 2002 yılından beri Saadet Partisi üyesiyim. Konya İl Teşkilatında üye girişlerini sisteme bizzat girenlerden birisiyim. Daha sonra fark ettim ki benim gibi isteği dışında AKP’ye üye yapılan sadakatinden hiç şüphem olmayan birçok Milli Görüşçü kardeşimin var” diye konuştu.

Çok Sayıda Kişi Kendi İsteği Dışında Kaydedildi

Bu durum birçok kişinin başına gelmediğini, çok sayıda kişinin kendi istekleri dışında AKP’ye kayıt yapıldığını dile getiren Uymaz, “Bugün bunu yapanlar seçimlerde de her türlü hileyi yapar. Bunun organize bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. AKP’nin yaptığı basit bir şey midir? Kabul edilebilir midir?” ifadelerini kullandı. Ahmet Uymaz’ın dışında gazetemize ulaşan Sultan Uçar, Ali Uçar, Mehmet Ali Aslan, Yonus Uçar ve Halil Çelik de kendi isteği dışında AKP’ye üye yapıldığını söyledi. E-devlet sayfasında AKP üyesi yapıldıklarına dair sayfa fotoğraflarını gönderdi. Sultan Uçar, Ali Uçar, Mehmet Ali Aslan, Yonus Uçar ve Halil Çelik de Milli Görüşçü ve Saadet Partili olduklarını, asla AKP’ye kendi istekleriyle üye olmadıklarını kaydetti. Mağdurlar gazetemize yaptıkları açıklamada istekleri dışında yapılan üyelikler hakkına hukuki işlem başlatacaklarını söylediler.

Akp’li İlçe Başkanı 16 Bin Lira Para Cezası Ödedi

Daha önce de kendi isteği dışında Saadet Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Ali Evirgen ve ilçe yönetim kurulu üyesi 25 kişinin AKP’ye üye yapılmıştı. Sahte üyelik üzerine Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Ali Evirgen’in Savcılığa şikâyette bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aldığı kararda, AKP Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karacaya,

Siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler hakkında 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 50 günden 200 güne kadar adli para cezasına hükmolunur” hükmü gereğince 16.000 TL ödeyerek hapis cezasından kurtulmuştu.