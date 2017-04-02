Milli Gazete: Ak Parti'nin yaptığı çirkin bir provokasyondur!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" diyeceğini açıklayan Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın bulunduğu iş merkezine vinçle akşam saatlerinde 'Evet' pankartı asılmasını sert bir dille eleştirdi. Milli Gazete'de 'Görülmemiş provokasyon! AKP, Saadet Partisi İl Başkanlığı'na evet pankartı astı' başlığıyla yayımlanan haberde, "AKP logolu 'evet' pankartıyla çirkin provakatif girişimde bulunuldu" ifadesini kullandı.

Milli Gazete'nin haberi şöyle:

Parti tabelasının hemen altından asılan dev 'Evet' pankartını gören Saadet Partisi üyeleri duruma müdahale etti. Büyük vinçle gelen görevliler 'evet' pankartının Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan gönderildiğini söyledi.



(Pankartın arkasında "Saadet Partisi Cevizlibağ" yazıldığı ibaresi görüldü)

Saadet Partisi'nden AKP'nin provokasyonuna tepki: "Bu referandum sürecinde neden 'Evet' denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu"

— Millî Gazete (@milligazetecom) 1 Nisan 2017

"Ak Parti İstanbul'dan gönderdiler"

Vinç görevlisi partililerin tepkisiyle karşılaşınca asılı olan 'Evet' pankartını indirdi. Pankartın indirilme anı ise bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Vinçle gelen işçiler, "Bize bu pankartı Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan asılması için verdiler. Gidin bunu Saadet Partisi'nin İl binasına asın dedileri" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Birol Aydın, "Partimizin adının altına bu pankartı asmaya teşebbüs etmek, referandum sürecinde neden 'Evet' denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Binasına yapılan siyasetin etik kuralları ile bağdaşmayan saldırıyı esefle kınıyoruz.

— Genç Saadet İstanbul (@gencsaadetist) 31 Mart 2017

İl Başkanı aydın: Evet denilmeyeceğinin çok önemli ispatıdır

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın il merkezine gelerek bir açıklama yaptı. Aydın; "Saadet partili bir arkadaşımızın caddeden geçerken gördüğü pankartın yarısına kadar asıldığı anda arkadaşlarımız müdahil oldular. İndirildi. Bu durum ne centilmenliğe ne siyasi nezakete ne ahlaki değerlere sığamayacak kadar kınanacak bir durum. Saadet Partisi tabelasının yazısının altına böyle bir girişimde bulunmak böyle bir vinili asmaya teşebbüs etmek bir şeyi ispat ediyor. Bu referandum sürecinde neden 'Evet' denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanımız yaşanan olay ile ilgili açıklama yapıyor. pic.twitter.com/avYA37WPGC

— Genç Saadet İstanbul (@gencsaadetist) 31 Mart 2017

Bizi çizgimizden çıkarmak için tahrik etmek istiyorlar

Aydın konuşmasının devamında, "Birşey gördük Saadet Partisi işin başından beri ortaya koymuş olduğu tavır, naiflik, yaklaşım, genel başkanımızın ifadelerinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Bizi çizgimizden çıkartmak için tahrik etmek istiyorlar bizim binamıza bunu asmak ahlaki değil centilmence değil Türkiye ye milletimzie yarayan birşey değil belki bir takım sözleri haketseler bile bunu asanlar ve astıranlar. Kimden izin alıyorlarki zaten bir sürü iskansız binada bu görselleri zaten görüyoruz. Ama insanın canını yakan burası bizim binamız, canımızı yaksada bizi üzsede ama en çokta onlar adına üzülüyoruz. Bu duruma nasıl düşüyor bu insanlar. Biz onlara bir takım sözleri haketseler bile asla o sözleri sarf etmeyeceğiz kendimize yaraşır genel merkezimizin çizgisine uygun tavrımızı devam ettireceğiz inşaallah selametle bu süreç tamamlanacak." ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları ise 'evet' pankartını paketleyip Ak Parti'nin Sütlücü'de bulunan İl Başkanlığına götürerek güvenlik görevlilerine teslim etti.

