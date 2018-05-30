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Spor

Milli futbolcunun sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı

Temel ELCİVAN / KÖLN,(DHA) Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı

30 Mayıs 2018 17:16

Temel ELCİVAN / KÖLN,(DHA)

Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf\'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan\'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.
Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan\'ın 2019\'da bitecek olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. 2015 yılından beri milli formayı terleten Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf tarafından yapılan açıklamada, \"23 yaşındaki oyuncumuz Kaan Ayhan\'in mukavelesi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır\" ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAFLI)

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