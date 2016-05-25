Milli futbolcu, Dortmund'un hedefinde

Alman basını Borussia Dortmund'un, A Milli Takım kadrosunda bulunan Emre Mor ile ilgilendiğini iddia ett.

Danimarka'da doğan ve Nordsjaelland ekibinde forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusu için Borussia Dortmund 1 milyon euro + bonuslar ödeyecek.

Eurosport'un haberine göre, İlkay Gündoğan'ı 26+3 milyon euro'ya Manchester City'e satıldığını yazan Bild, Dortmund'un Ousmane Dembele'nin ardından bir genç yeteneği daha kadrosuna katmak üzere olduğunu yazdı. Haberde, ''Emre Mor’un transferiyle beraber Borussia Dortmund Adrian Ramos için Çin ve İngiltere’den gelen teklifleri de değerlendirebilir” ifadesi kullanıldı.

Gazete eski Dortmund’lu Flemming Povlsen’in Emre Mor hakkındaki “İnanılmaz driplingleri var. Çalım yeteneği de öyle... Dortmund’da taraftarın sevgilisi olabilir” yorumlarına da yer verdi.