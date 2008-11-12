Milli forma gurur verir

Fenerbahçeli futbolcular Deivid De Souza ve Gökçek Vederson, Fenerbahçe Samandıra Kamp Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Deivid, A Milli Futbol Takımı için adının geçtiği, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisini takıma alabileceği yönündeki soruya, ''Türk Milli Takımı'nda oynamak benim için çok büyük gurur ve mutluluk olur. Fakat bu elbette sadece benim istememle olmuyor. Bunun için küçük detaylar var. Aynı zamanda teknik direktörün, federasyonun, halkın, içerideki oyuncuların hepsi tarafından kabul görmesi gereken bir durum. Bana büyük bir gurur verir'' diye konuştu.



Sarı-lacivertli futbolcu, daha önce Brezilya Ümit Milli Takımı'nda forma giyip giymediği sorusu üzerine de, ''Hayır, Brezilya'da herhangi bir milli takımda oynamadım'' yanıtını verdi.



''KALIP KALMAYACAĞIM HAZİRAN AYINDA BELLİ OLACAK''



Bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği hatırlatılarak, geleceğiyle ilgili planları sorulan Deivid, sözleşmesi sona erdiğinde karar vereceğini açıkladı.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan sözleşmesi sona ermeden gelebilecek yeni bir teklif için, ''Eğerlerle çok fazla yaşayamayız. Elbette ki öyle bir şey olursa, o zaman gelince konuşuruz'' diyen Brezilyalı futbolcu, ''Haziran ayına kadar kontratım sürüyor. Bitiminden sonra ne yapacağımla ilgili bir karar vermedim. Haziran ayına kadar da karar vermeyeceğim. Şu anda bütün benliğimle buradayım, Fenerbahçe'nin başarılarını düşünüyorum. Türkiye'deki hedeflerimizin haricinde Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde belki hedeflerimizi sıkıntıya sokmuş olabiliriz. Ama hiçbir şey imkansız değildir. Haziran ayı geldiğinde tekrar oturur konuşuruz'' şeklinde konuştu.



''4-1'LİK GALİBİYET NEDENİYLE GURURLU VE MUTLUYUZ''



Deivid, Galatasaray'ı 4-1 yendikleri derbi maçta, ezeli rakiplerine karşı aldıkları skorun camiaya büyük bir mutluluk yaşattığını ifade etti.



Derbi maçı 1-0'lık skorla bile kazanmanın çok önemli bir mutluluk olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu, ''Ezeli rakibimize karşı 4-1 gibi bir skorla bitirmek bize, yöneticilere, camiaya büyük bir mutluluk yaşattı. Bu bizim gücümüzü ortaya koyar. Fenerbahçe'nin, bu istekle, bu düzenle oynadığı zaman yenemeyeceği rakip yoktur. Aldığımız skor adına çok gururlu ve mutluyuz'' dedi.



''GÜIZA'NIN KENDİNİ KANITLAMAYA İHTİYACI YOK''



Deivid, ''Şimdi Güiza'ya da eleştiriler var, bunu nasıl değerlendiriyorsun?'' sorusunu ise, ''Güiza'nın hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacı yok. Aldığı başarılarla ne kadar iyi olduğunu kanıtlamış bir futbolcu. Ona sadece şu anda biraz daha sabır göstermemiz gerekiyor. Saha içine baktığınızda sürekli koştuğunu, mücadele ettiğini görürsünüz. Futbolda en iyi savunma ileride başlar. Güiza da bunu en iyi şekilde yapıyor. Şansları buluyor. Biz topla daha fazla oynayan futbolcular olarak Güiza'nın bize çok fazla seçenek sunduğunu görüyoruz saha içinde. Boş alana kaçıyor, fırsatlar yakalıyor. Son toplarda şanssızlığı var. Biraz daha sabırlı olursak, o da herkesin saygısını ve sevgisini kazanacaktır'' diye yanıtladı.



Deivid, sakatlık dönemiyle ilgili olarak da, ''Aslında bu sakatlıkların en acı verici tarafı yaşadığımız ameliyatlar değildi bizim için. İşin toparlanma kısmında, tedavi kısmında insanın gerçekten içi acıyor. Arkadaşlarınız kramponlarını giyip saha içindeyken, siz fizyoterapistlerle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Takımdan ayrı kalmak, bir futbolcunun oldukça fazla içini acıtır'' şeklinde konuştu.





Teknik direktör Luis Aragones'in, Kazım'ın yerine kendisine görev verdiği hatırlatılan Brezilyalı futbolcu, ''Karşılaştırmalara girmek istemiyorum. Bu benim görevim değil. Hocamız beni iyi gördü ki bana şans verdi. Herkesin oyun karakteri farklıdır. Bu kararları tartışmak bizim görevimiz değil'' dedi.





''YENGEÇ DANSI SPONTANE GELİŞTİ''



Deivid, Galatasaray maçında attığı golden sonra yaptığı ''Yengeç Dansı'' ile ilgili olarak da, ''Bu dans Brezilya'dan gelen bir şey. Rakip taraftarı kızdırmak, provoke etmek gibi bir amacım yok. Bir forvet oyuncusunun en mutlu olduğu anlardan birisi gol attığı andır. Benimki de spontane gelişti. Geçen yıl da Galatasaray maçında yapmıştım. Vederson odada sürekli müziğin sesini açıp dans etmemi istiyor'' diye konuştu.







VEDERSON: FUTBOL BİR EKİP ÇALIŞMASI



Gökçek Vederson ise, ''İkisinin de takım için en önemli eksikler olduğu anlaşıldı, bunu nasıl değerlendirecek?'' şeklindeki soruya verdiği yanıtta, ''İki tane çiçek açtı diye bahar gelmez'' dedi.



Alınan güzel sonuçların sadece kendisine ve Deivid'e bağlanamayacağını vurgulayan Fenerbahçeli futbolcu, ''Gerek Deivid gerek ben çok zor sakatlıklardan ve dönemlerden geçtik. Belki de hayatımızın en sıkıntılı dönemlerinden birisini yaşadık. Fakat önemli olan şu; sakatlıklarımız geçti ve takımımıza faydalı olabiliyoruz. Takımın iyi durumunu, aldığımız güzel sonuçları sadece ikimize bağlayamayız. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bizim de elbette pozitif düşüncelerimizle çalışmalarımızla takıma katkımız oldu. Sadece ikimiz değil, tamamen bütün ekibin çalışmasıyla başarı oluşur'' diye konuştu.



Roberto Carlos'un performansıyla eleştirildiği belirtilerek, kendisinin takıma dönüşünün nasıl bir katkı yapacağı sorulan Vederson, ''Çeşitli dönemlerde bir takımın belli kısımları iyi değilse mutlaka eleştiriler olacaktır. Biz futbolcular olarak hep yüzde 100 sahada olmak istiyoruz. Maalesef futbolun içinde olan herkes bilir. Her zaman istediklerinizi yüzde 100 veremezsiniz. Ancak şimdi sıkıntılarımıza çözümler bulmaya başladık. Eleştiriler elbette olacaktır ama bunları en aza indirmeye çalışacağız'' diye konuştu.



Vederson, Galatasaray maçında alınan galibiyetin, ligin geri kalan kısmında kendilerine büyük bir moral olacağını da ifade ederek, ''Bunun da bize geri kalan maçlarda yardımı olacağını düşünüyorum'' dedi.

