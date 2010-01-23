Milli Eğitim'in beyin takımına 3 kadın üye

T24 - Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Talim Terbiye Kurulu'ndaki boş 2 koltuğa kadın üye atadı. Kurul'daki kadın sayısı 3'e çıkmış oldu. Üyeler, 'Kadın duyarlılığı olacak' diyor.



Mİllİ Eğitim Bakanlığı'nın 'beyni' olarak nitelendirilen Talim Terbiye Kurulu'na (TTK) kadın eli değdi. Türkiye'nin ilk kadın Milli Eğitim Bakanı olan Nimet Çubukçu, Kurul'un boş olan 2 üyeliğine Emine Duman ve Nihal Coşkun'u atadı. Böylece TTK'daki kadın üye sayısı 3'e yükselmiş oldu. AKŞAM'ın bir araya getirdiği üç kadın üye, 'Bu bir iş. Biz zaten yıllardır erkeklerle çalışıyorduk Kadın duyarlılığı daha fazla olacaktır. Bu kesin' diyor.



Gelmelerine çok sevindim

Füsun Köksal 12 yıldır kurumda. 2005'ten bu yana TTK'nın tek kadın üyesiydi. Emine Duman ve Nihal Coşkun'un da gelmesi ile çok rahatladığını ifade eden Köksal, 'Hemcinslerimin gelmesi ile çok mutlu oldum. Bakanlık bünyesinde cinsiyet ayrımcılığı olmaması için yıllardır çaba gösteriliyor. Kadın sayısı artınca daha da dikkatli olunacak. İşlerimiz çok yoğun herkes özveriyle çalışıyor. Kurul'da demokratik bir ortam var. Kadınların artması ile diğer erkek üyeler de çalışmalarını daha dikkatli sürdürecektir' dedi. Yeni üyelerden Emin Duman Türk Dili ve Edebiyatı, Nihal Coşkun ise kimya alanında uzman. Daha önce Bakanlık müfettişi olarak görev yapan Duman ve Coşkun, 'Yıllardır bakanlığın içerisindeyiz. Teşkilatı iyi tanıyoruz. Bakanlığın her biriminde erkek sayısı zaten fazla. Sonuçta bu bir iş ve hep beraber çalışıyoruz. Erkek-kadın diye işe bakmadık. Mutlaka kadın duyarlılığı olacaktır. Bu kesin bir şey' diye konuştu.



Başkan da durumdan memnun

TTK Başkanı Merdan Tufan da kadın üye sayısının artmasından memnun. Tufan, 'Burada uyum içinde çalışıyoruz. Eğitimin geleceği için herkes özveri gösteriyor' dedi. Bakan Nimet Çubukçu'nun da önümüzdeki günlerde TTK'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

TTK, MEB'in en önemli birimi. Ders kitabı ve araçlarını, mevzuatı belirleyen Kurul'daki 3 kadın üye, Bakanlığın gelecek vizyonunu da ortaya koyuyor. Ders kitaplarındaki cinsiyet ayrımcılığına yönelik yıllardır çalışma yürüten Bakanlık, yeni dönemde daha da titiz olmaya hazırlanıyor. Çubukçu, kadın yöneticilerin sayısını artırmakta ısrarlı davranıyor. Bakan Çubukçu, Samsun'a da ilk kadın milli eğitim müdürünü atamıştı.