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Politika

''MİLLİ EĞİTİM''E ARAŞTIRMA İSTEMİ  TBMM (A.A)

07 Temmuz 2010 14:31

-''MİLLİ EĞİTİM''E ARAŞTIRMA İSTEMİ  TBMM (A.A) - 07.07.2010 - CHP, ''Milli eğitim'' için Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve arkadaşlarınca verilen araştırma önergesinde, ''Milli Eğitim sisteminde art arda gerçekleştirilen değişikliklerin ve sınav sistemlerinin öğrencilere, ailelerine, eğitimcilere ve eğitim sistemine, dolayısıyla da ülke geleceğine zarar verdiği'' savunularak, konunun araştırılması ve uzman görüşleri eşliğinde çözüm önerileri ortaya konulması için komisyon kurulması talep edildi. Gerekçede, SBS ve üniversite giriş sınavında sık sık değişiklik yapıldığı ifade edilerek, ''Yaşanan süreç sonunda neredeyse her sene ve bazen 6 ayda bir değişen eğitim sistemlerinin çocuklar, aileler, eğitimciler ve tüm toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığı, maddi ve manevi zararlara yol açtığı açıktır. Bu zararları araştırıp çözüm önerilerini tartışmak TBMM'nin ödevidir'' denildi.

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