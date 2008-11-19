Milli Eğitim'de imam-öğretmen dönemi

İzmir Güzelbahçe'de 5 cami imamı din ve ahlak kültürü derslerine girmek için görevlendirildi. Kaymakam Büyükata: Herşey yönetmeliklere uygun derken eğitimciler atamaya büyük tepki gösterdi. Türk Eğitim Sen 1 nolu Şube Başkanı Sami Özdemir, “AKP kadrolaşma uğruna şartları tutsun tutmasın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini okul müdürü, müdür yardımcısı yaptı, şimdi imamlara mecbur kaldılar”, Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin ise, “İlimizdeki laik eğitim tehlikede” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de soru önergesi verdi



Öğretmen ihtiyacının formasyon aranmaksızın ‘ilgili branşta yüksekokul mezunu’ olma şartıyla geçici görevlendirmelerle karşılanma yoluna gidilmesi, sonunda Milli Eğitim'de ‘imam- öğretmen” uygulamasını da başlattı. İzmir'in metropol ilçelerinden Güzelbahçe'de kadrolu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni bulunmadığı gerekçesiyle 5 okula cami imamları görevlendirildi. İzmir'de din dersi öğretmeni norm kadrosu 1208 olmasına karşın, sadece 587 öğretmen görevlendirildi. Okulların din dersi açığını kapatmak cami imamlarına kalırken, Güzelbahçe Kaymakamı Ekrem Büyükata, “Herşey yönetmelikleri uygun” dedi.



İzmir'de eğitimci açığı ücretli öğretmen görevlendirilmeleriyle kapatılmaya çalışılırken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de öğretmen açığı kapatılamayan dersler arasında yer aldı. İzmir'de din dersi öğretmeni norm kadrosu 1208 olmasına rağmen 587 öğretmenin görev yaptığı belirtildi. Açıklar din dersi öğretmenlerinin kendi okuluna yakın okulda derslere girmesiyle, okulun Türkçe, felsefe, sosyal bilgiler gibi branş öğretmenlerince ya da ücretli ders verilen ilahiyat fakültesi mezunlarınca karşılanmaya çalışılıyor. Ancak İzmir'in Güzelbahçe İlçesi'nde bu üç formüle uyan öğretmenler bulunamayınca 5 okula Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi vermek üzere çeşitli camilerin imamlarının ders ücreti karşılığı ‘öğretmen’ olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.



Ali Bayırlar, Vali Kazım Paşa, Hakkı Oğuz Tabaoğlu ve Hamdi Dalan İlköğretim Okulları ile İMKB Endüstri Meslek Lisesi'nde ‘İmam- öğretmen’ler namaz saatleri dışında, okullarda görev yaparken, bu uygulama velilerin tepkisine yol açtı. Ali Bayırlar İlköğretim Okulu velilerinden biri,‘imam-öğretmen’ uygulamasından endişe duyduklarını, formasyonu olmayan kişilerin öğrencilere ders vermesinin doğru olmadığını söyledi. Bazı veliler ve öğrenciler okulun web sayfasında ‘ziyaretçi defteri’ bölümünde yazdıklarıyla, uygulamaya tepkilerini dile getirdi. Adını açıklamayan bir öğrenci, derslerine imamın gelmesinden hem kendilerinin hem anne babalarının huzursuz olduğunu yazdı, “Biz okula mı geliyoruz camiye mi?” diye sordu. Bazı öğrenci velileri de Güzelbahçe Kaymakamlığı'na başvurarak uygulamadan vazgeçilmesini istedi, endişeleri olduğunu bildirdi.



Veliler şikayet etti



Velilerin şikayet dilekçeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şikayet eden velilere okul müdürlüğü aracılığıyla yazılı yanıt gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülmecit Akkoyun, Ali Bayırlar İlköğretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgibi dersinde görevlendirilen Yalı Camii imamı Hikmet Demir'in Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Programı mezunu ve ilçe Müftülüğü imam- hatibi olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili kararına uygun olarak, Kaymakamlık oluru ile ilgili branşta öğretmen ataması yapılıncaya kadar geçici olarak görevlendirildiğini bildirdi. Akkoyun, okula gönderdiği yazının altına şikayetçi velilerin isim listesini de verip, yazının dilekçe sahiplerine tebliğ edilmesini istedi.



Laik, Atatürk Cumhuriyeti'nde ‘öğretmen yok’ bahanesiyle okullara imamların sokulmasını kabullenemediklerini, çocuklarının formasyonu olmayan kişilerce eğitilmesinden birer anne baba olarak kaygı duyduklarını belirten velilerden biri ise şunları söyledi: “Bazı veliler bu uygulamaya tepkilerini Kaymakamlığa dilekçe vererek gündeme getirdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yanıtı şikayetçi olanların adreslerine değil, tebliğ edilmek üzere okula göndermiş. Yani velileri afişe etmiş. Din konusu önemli ve hassas. Öğrencinin karşısına formasyon almış öğretmen çıkmalı. Formasyon ayrı bir şey, her fakülte mezunu öğretmen olamaz. Cami imamı denince, daha da kaygılanırız. Bugün din dersi öğretmeni yok diye, açık öğretim, ilahiyat mezunu görevlendirilir, yarın matematik dersi açığı çıkar, imam hatip ve açık öğretim iktisat mezunu bankacıyı matematik öğretmeni atarlar. İzmir gibi bir yerde öğretmen bulunamayıp cami imamlarından medet umulur hale geldiyse vay halimize.”



Öte yandan Ali Bayırlar İlköğretim Okulu'na görevlendirilen Yalı Camii İmamı Hikmet Demir, devlet memuru olduğu için konuşmasının mümkün olmadığını söyledi.



Kaymakam ne diyor?



Güzelbahçe Kaymakamı Ekrem Büyükata, din dersi öğretmeni açığı nedeniyle bu yola başvurduklarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili kararlarına uygun bir görevlendirme yapıldığını, yanlış bir uygulama yapmadıklarını söyledi. Büyükata, Yalı Camii imamı Hikmet Demir'in Açık öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü mezunu olduğunu belirterek, “Başka imamlar da gidiyor. En azından bunlar ilahiyat mezunu. Bu görevlendirmelerde konusuyla ilgili yüksekokul mezunu olmak esastır. Kamu kurumlarında çalışanlar 8 saate kadar derse girebilir, diyor. O kişi de kamuda çalışan bir memur. Unvanı imam olur, polis olur. Ama konuyla ilgili, vasıfları tuttuğu için verdik. Bu konuyu bir tek Ali Bayırlar İlköğretim Okulu velileri üsteledi. Başka yerden bir şey gelmedi. Yanlış bir şey yapılmadı” dedi.



Büyükata, okullardaki din dersi öğretmenlerinin müdür ya da müdür yardımcısı yapılarak bu derslerde açığa yol açılmasıyla ilgili bir soruya da, şu yanıtı verdi:



“Üzgünüm, bizim elimizde değil. Keşke mevzuat elverse derse onlar girse. Din dersi branşlı müdür yardımcılarınının da saatleri dolu, ekstra veremiyorsunuz. Din dersi olan bir konuya bir matematikçi, fen bilgisi öğretmeni veremezsiniz, olay bundan ibaret.”



Büyükata, imamların formasyonunun olmadığı, okullardan da din dersi öğretmeni açığının kapatılması konusunda talep gelip gelmediği sorularına ise şu karşılığı verdi:



“Bu tür ders görevlendirmelerinde matematik olur, Türkçe olur, din dersi olur, formasyon aranmıyor. Bunlar geçici görevlendirilenler. Üniversite mezunu olup, 4 yıllık herhangi bir bölümden mezun olanlar. Başka branşlarda da çok sayıda görevlendirilen var. Bakanlığımız asaleten atarken formasyon arıyor. Bu konuda ilçemizde 4- 5 görevlendirme var. İmamlar Vali Kazım Paşa İlköğretim Okulu'na da Endüstri Meslek Lisesi'nde de ders veriyor. Onlara da ders verirken asli görevlerini aksatmayacak şekilde veriyoruz. Eğer kendi görev saatiyle çakışıyorsa imamı geri çekiyoruz.”



