Milli Eğitim Vakfı'ndan Bakan Çelik'e suçlama

Milli Eğitim Vakfı'nın geçen yıl yapılan seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle tüm sonuçları iptal edildi.



Milyonlarca TL'lik mal varlığı ve nakit birikimi bulunan ve her seçim döneminde yönetim kurulunda yer almak için büyük tartışmaların yaşandığı Milli Eğitim Vakfı'nın (MEV) 31 Mayıs 2008 tarihinde yapılan son olağan Genel Kurul'u, Başkanlık Divanı seçimleri ve oy sayımına hile karıştığı gerekçesiyle Ankara Asliye 20. Hukuk Mahkemesi tarafından tüm sonuçları ile iptal edildi. Genel Kurul'da seçilen yönetim artık yetkisiz kılınırken, gerekçeli karar sonrası mahkeme Milli Eğitim Vakfı'na kayyum atayacak.



Son iki genel kurulda laiklik ve tarikat tartışmalarının yaşandığı genel kurul ile ilgili ANKA'ya açıklamada bulunan Milli Eğitim Vakfı eski yöneticileri, Bakan Hüseyin Çelik'in vakfı kendi amaçları için kullanmak amacıyla yönetimini ele geçirmek istediğini söyledi.



2004 yılında yapılan Genel Kurul'da da seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle mahkeme yoluna gittiklerini belirten eski yönetim, söz konusu genel kurulun da yargı tarafından iptal edildiğini bildirdiler.





Geçen yıl mayıs ayında yapılan genel kurulda Bakan Çelik'in "yandaşlarının" çoğunluğu elde edemediği için seçime fesat karıştırdığına işaret eden eski yöneticiler, "Genel kurula üye olmayan 9 tüzel kişi, sadece bir önceki yönetime ilişkin hesap vermek için Kurul'a gelmesine karşın, hem kendilerinin oy kullandığı hem de vekaleten oy kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca bu isimler, üye dahi olmadan yönetim kuruluna seçildi. Mahkeme ise usulsüz yapılan genel kurulu; sonuçları ile birlikte iptal etti. Seçilen Yönetim Kurulu ise yetkisiz kaldı" açıklamasında bulundu.



'Para gönderme merkezi oldu'



Bilirkişinin 41 sayfalık rapor sunduğunu ve bu ana kadar 6 dava açıldığını da belirten vakfın eski yönetimi, MEB'in 6 davayı da kaybettiğine işaret etti. Daha önceki yönetim döneminde birçok hayırseverden bağışların alındığını ve vakfın büyüdüğünü kaydeden eski yönetim, "Vakıf bu ana kadar 115 okul yaptırdı, ancak son 5 yıldır bir okul biye yaptırılmadı. Yapılan gayrimenkul bağışları satıldı. Vakıf; kuruluş amacından saptı ve bakanın isteğine göre para gönderme merkezi oldu" dediler.







Eski yönetim, vakfın gelirlerinin inanılmaz oranda düştüğüne de dikkat çekerek, Vakfın 2000 yılında yıllık gelirinin 28 milyon TL, 2001 yılında 30.9 milyon TL, 2002 yılında 51.18 milyon TL, 2003 yılında ise 77.98 milyon TL olduğunu anımsattı. Eski yönetim, 2007 yılında ise yıllık gelirin 19.04 milyon TL'ye düştüğüne dikkat çekti.



Eski yönetim, vakfın birikiminin ise Bakan Çelik'in kendi amaçları doğrultusunda kullanıldığını söyledi. Vakfın eski yöneticileri, Bakan'ın, bazı yerlerde verdiği sözlerin yerine getirilmesi için vakıftan para gönderilmesini emrettiğini, gelen ve giden konukların masraflarının vakıf bütçesinden karşılandığını, hatta gelen bazı konukların kiralarının dahi vakıf bütçesinden ödendiğini açıkladı. Eski yönetim, kendilerinin tasfiye edilmeye çalışılmasındaki nedenin ise, Vakıf kaynaklarının usulsüz olarak Bakan için kullanılmasına izin vermemek olduğunu ifade ettiler.

