Milli Eğitim Şurası’nda 4-6 yaş grubu çocuklara din eğitimi tavsiyesi

20’inci Milli Eğitim Şurası’nda dört-altı yaş grubu çocukların eğitimine din eğitimi eklenmesi kabul edildi. Karar tavsiye niteliği taşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kararla ilgili ”Buradaki önerinin doğruluğunu ve yanlışlığını tartışamam. Bildiğiniz gibi şura kararları, tavsiye niteliğindeki kararlardır. Uygulanma, yaptırım zorunluluğu yoktur” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında toplanan 20’inci Milli Eğitim Şurası’nda dünkü özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ve genel kurula sunulan dört yeni önerinin oylaması yapıldı.

‘Zorunlu’ ve ‘ücretsiz’ ibareleri eklenmedi

Zorunlu olmasına rağmen ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenci oranlarının yüzde 100’e ulaşmadığına dikkat çekilerek “Zorunlu yazınca zorunlu olmuyor” savunması yapıldı. Okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olmasına ilişkin öneri ‘zorunlu’ ve ‘ücretsiz’ ibareleri eklenmeden oy çokluğuyla kabul edildi.

"Çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalı”

Okul öncesi eğitim konusundaki en dikkat çekici karar ise din eğitiminde alındı. Eğitim bilimcilerin ve sendikaların tüm tepkilerine rağmen iktidara yakın Eğitim-Bir-Sen’in okul öncesi eğitime din eğitimi eklenmesi önerisi 46 eğitimcinin şerhine karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Tavsiye kararda “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” dendi.