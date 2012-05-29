Milli Eğitim, riskli illerdeki 36 okulu depreme karşı güçlendirdi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Aşkın Türeli’nin, Ege bölgesindeki okullarda deprem güçlendirme çalışmasına ilişkin sorularını yanıtladı. Ülke genelindeki birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunan 36 okulda güçlendirme yapıldığını söyleyen Dinçer, Aydın’da 5, Denizli’de 8, İzmir’de 5, Kütahya’da 6, Muğla’da 4, Manisa’da 6 ve Uşak’ta 2 okulun güçlendirildiğini, 70 okulda da deprem tahkiki yaptırıldığı bilgisini verdi

Japonya Ulusal İşbirliği Ajansı (JICA) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi” hakkında bilgi veren Bakan Dinçer, 2011-2013 dönemini kapsayan projede öğretmen eğitimi ve okul afet eylem planlarının oluşturulması çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Türeli: Sadece 36 okul yeter mi?

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 2010 - 2011 verilerine göre, “ İzmir’deki 2 bin 538 resmi ve özel okulda 687 bin öğrenci ve 137 bin öğretmen eğitimde yer alıyor. Olası bir felaketin boyutlarını düşünmek bile istemiyoruz” dedi. Türeli, “Ege’deki okullarda yapılan güçlendirme çalışmaları yeterli olmadığı gibi, İzmir’de sadece 5 okulun projelerinin Bakanlık tarafından hazırlatıldığını ve güçlendirme ödeneği tahsis edilerek de bu okulların güçlendirildiğini öğrendik. Gönül isterdi ki, Bakanlık elini çabuk tutup çok sayıda okulungüçlendirilmesine katkı koymuş olsun."