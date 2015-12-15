Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmasındaki 13 şiirin 9'u Cumhurbaşkanı'nın okuduğu eserler

Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencileri kapsayacak şiir okuma yarışmasında, komisyonun seçtiği şiirlerin çoğunda cihat, namaz, ezan gibi dini unsurların yer alması ve seçilen 13 şiirden 9’unun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli tarihlerde okunması dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen şiir okuma yarışmasında okul öncesi öğrencileri için Cahit Zarifoğlu’nun ‘Baba’ şiiri seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gençlik yıllarından beri Zarifoğlu’nun hayranı olarak biliniyor. Yarışmada okul öncesi öğrenciler ‘Sendin/doğduğum gün/bana ezan okuyan’ dizeleriyle başlayan ‘Baba’ şiirini okuyacak.

3. sınıflar Nâzım Hikmet’in ‘Kerem Gibi’ şiirini okuyacak. Erdoğan, başbakan olduğu dönemde, Mayıs 2009’da partisinin Afyonkarahisar İl Kongresi’nde Nâzım Hikmet’in “Sen yanmasan/ Ben yanmasam/ Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” dizeleriyle meşhur ‘Kerem Gibi’ şirini okumuştu.

5. sınıflar Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirini okuyacak. Erdoğan, Mart 2014’te Batman’da düzenlenen bir mitingde, “Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım” dizeleriyle bilinen Bayrak şiirini okumuştu.

Hangi kritere göre seçildi?

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, “Şiirler hangi kriterle seçildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirlerin listede olması tesadüf mü” sorusuna “Komisyon her ortamda, herkes tarafından okunan, her kesimden şairlerin şiirlerini seçmiş. Vatan diyen, bayrak diyen, millet diyen şiirler bunlar. Okuyana değil, şaire, şiire bakmak gerekir” dedi.