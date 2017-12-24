Milli Eğitim lojmanlarındaki çatılarında tehlikeli çalışma

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'teki Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarının çatı katında çalışan 2 işçinin 6 katlı bina çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Önlemsiz ve tehlikeli onarım çalışması cep telefonu ile görüntülendi.

Yeni Mahalle, Mehmet Nebil Caddesinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lojmanlarda çatısında onarımı yapan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması çevrede bulunanların dikkatini çekti. 2 işçinin hiçbir önlem almadan yaptığı teplikeli onarım cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde 2 işçinin güvenlik önlemi alınmadan 6 katlı binanın çatısında çalıştıkları görüldü. Görüntüyü kaydeden isminin yazılmasını istemeyen kişi, gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Normal bir inşaata çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışmasını bir şekilde anlarım ama kamuya ait bir lojmanda çalışan işçilerin böyle önlem almadan çalışmalarına nasıl izin veriliyor? Bunu denetleyen birileri yok mu? Umarım kaydettiğim bu görüntülerden sonra hiç bir işçinin böyle önlem almadan çatı katlarında çalışmalarına izin verilmez.\"



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