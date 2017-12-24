T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Eğitim lojmanlarındaki çatılarında tehlikeli çalışma

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'teki Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarının çatı katında çalışan 2 işçinin 6 katlı bina çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı

24 Aralık 2017 13:31

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'teki Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarının çatı katında çalışan 2 işçinin 6 katlı bina çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Önlemsiz ve tehlikeli onarım çalışması cep telefonu ile görüntülendi.
Yeni Mahalle, Mehmet Nebil Caddesinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lojmanlarda çatısında onarımı yapan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması çevrede bulunanların dikkatini çekti. 2 işçinin hiçbir önlem almadan yaptığı teplikeli onarım cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde 2 işçinin güvenlik önlemi alınmadan 6 katlı binanın çatısında çalıştıkları görüldü. Görüntüyü kaydeden isminin yazılmasını istemeyen kişi, gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek, şöyle dedi:
\"Normal bir inşaata çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışmasını bir şekilde anlarım ama kamuya ait bir lojmanda çalışan işçilerin böyle önlem almadan çalışmalarına nasıl izin veriliyor? Bunu denetleyen birileri yok mu? Umarım kaydettiğim bu görüntülerden sonra hiç bir işçinin böyle önlem almadan çatı katlarında çalışmalarına izin verilmez.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Yücel DURAKSİİRT DHA SİİRT Milli Eğitim MüdürlüğüYeni Mahalle Mehmet Nebil CaddesindeMilli Eğitim MüdürlüğüneGörüntülerdeGörüntüyüBunuUmarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24