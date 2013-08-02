Milli Eğitim: Karışıklık oldu, birçok öğrencinin sınav sonuçları değiştirildi

SBS sonuçlarının açıklandığı 12 Temmuz'da evdeki bilgisayarından sisteme giren Gizem Gül Türkkan, 485.291 puan olduğunu görünce sevinç çığlıkları attı. Mutluluğunu ailesiyle paylaşan genç kız, sonuç belgesinden de bir örnek aldı. Aldığı yüksek puana göre okul tercihini hazırlayan Türkkan, babası 40 yaşındaki Muhittin Türkkan ile birlikte 17 Temmuz'da tercih için gittikleri okulda şok oldu. Evdeki sonuç 485.291 olarak gözükürken, okulda kontrol edilen sonuçlara göre genç kızın puanı 337.291 olarak görüldü. Tüm testlerde doğru ve yanlış soru sayısının da ilkine göre farklı olduğu anlaşıldı. Gizem bu puana göre okul tercihi yapmazken, Mali Müşavir baba olayla ilgili araştırma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan değişikliğin nedenini öğrenmeye çalışan Muhittin Türkan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

'Çözüm bekliyoruz'

Mustafa Ercan'ın Doğan Haber Ajansı'nca yayımlanan haberinde, Gizem Gül Türkkan, SBS sonrası büyük bir talihsizlik yaşadığını, bunun bir an önce düzeltilmesini isteyerek şöyle dedi: "Bu yılki SBS'ye çok iyi hazırlandım. Sınavdan 485 puan aldım. Bu da tam istediğim puandı. Sonra tercih için okulla gittiğimde ekranda gördüğüm sonucumun 337'ye indiğini gördüm. Ayrıca okul yıl sonu puanlarımın da düşürüldüğünü gördüm. Bu yıl ki SBS'nin mağduru oldum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuya biran önce çözüm bulması lazım."

'Her sınavda bir şaibe çıkıyor'

Baba Muhittin Türkkan da, tek çocuğunun geleceği ile kimsenin oynamaya hakkının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "12 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı ekranında 485 puan aldığını gördük. Sonrasında tercihler için okulla gittiğimizde, çocuğun puanlarının 337'ye düştüğünü gördük. Okulun öğretmenine bir de e-mail gelmiş, çocukla ilgili olarak ekranda görünenlerin yanlış olduğuna dair. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile zor da olsa iletişim kurduk. Onlar da bir karışlık olduğunu, birçok öğrencinin sınav sonuçlarının değiştirildiğini söylediler. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 6 Ağustos'ta yerleştirme sonucu açıklanacak. Benim kızımın durumunda olan bir çok öğrenci var. Bunların mağduriyetinin giderilmesi için okul yerleştirmelerinin ertelenmesi gerek. Bakanlığın da, çocukların mağdur olmaması için bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Açıkçası şoktayız. 10 yıldır bu memlekette doğru dürüst bir sınav yapılamadı. Her sınavın altında mutlaka bir şaibe çıkıyor. Yapılanlar nedeni ile bugüne kadar kimsenin ceza aldığını da duymadım. Böyle bir mağduriyetimiz oluştu."