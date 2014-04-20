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Politika

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershaneler ile ilgili yol haritası belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre, en az 3 yıllık dershane ve özel etüd merkezi sahipleri özel okula dönüşüm başvurusu yapabilecek

20 Nisan 2014 23:38

Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin özel okula dönüşümüyle ilgili yol haritasını belirledi. Yasanın yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinde, en az 3 yıldır dershane sahibi olan kişiler, kurumlarını özel okula dönüştürebilecek.

Bakanlık dershanelerin özel okula dönüşüm takvmine ilişkin ilk genelgeyi illere gönderdi. 

Dershane yasasının yürürlüğü girdiği 14 Mart 2014 tarihinde, en az 3 yıllık dershane ve özel etüd merkezi sahipleri özel okula dönüşüm başvurusu yapabilecek. 

Başvurular 2 Haziran 2014'te başlayacak. 1 Eylül 2015'te sona erecek. 

Başvuru yapan dershane sahiplerinden binalarını, özel öğretim kurumları standartlarına uygun hale getirmeleri istenecek. 

Kurumlarını belirlenen şartlara uygun hale getiren dershaneler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar özel okula dönüşümlerini tamamlamak zorunda. 

Özel okula olmayan dershanelerin faaliyetleri ise Eylül 2015'te sona erecek. 

Genelgeyle, dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçebilmeleri için aranan şartlar da belirlendi. 

Dershane öğretmenleri için 2015'in Mart ayında kılavuz yayımlanacak. 

Yasanın yürülüğü girdiği tarihte çalışan ve en az 6 yıl deneyimi olan öğretmenler, 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında MEB'e başvuracak. 

Adaylardan KPSS istenmeyecek. 

Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenler bakanlık kadrosuna alınacak.

 

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