Milli Eğitim Bakanlığı'ndan velileri rahatlatan yaş kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okula başlama yaşını 60 aya çeken 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim yasasıyla ilgili, 60-66 ay arası çocukların okula başlamasını velinin isteğine bırakan, 66-72 ay arasını da zorunlu hale getiren bir düzenleme yapıyor.

5 yaş isteğe bağlı

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, “Okula başlamada alt sınır 60, üst sınır 72 ay olacak” açıklamasının ardından uygulamaya ilişkin yönetmelik hazırlıkları yapan Bakanlık, çocuğunu 60 ayda okula göndermek istemeyen veliye kolaylık sağlayacak. 60-66 ay arasındaki çocukların okula kayıt yaptırmaları zorunlu tutulmayacak. Veli isterse çocuğunu okula kaydettirecek.

6 yaş zorunlu

Okula başlamayan bu çocuklar okul öncesi eğitime yönlendirilecek. Ancak 66-72 ay arası çocukların okula başlaması zorunlu olacak. Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran 4+4+4 yasasında, ilkokula başlama yaşı, 5 yaşını doldurmuş, 6 yaşına girmiş çocukları kapsıyor. İlköğretim çağı da 6-13 yaş olarak belirleniyor.

MEB: Dünyada böyle

MEB yetkilileri, dünyadaki 197 ülkeden 126’sında okula başlama yaşının 6 olduğuna dikkat çekerek, “Bu düzenleme ile bir yandan dünya ülkelerinin çoğunluğuyla paralellik sağlanırken, öte yandan teknolojinin çok hızlı gelişmesine bağlı olarak gerileyen fiziksel güç ve enerji yerine erken eğitilerek bilgi ile donatılmış, sosyal gelişimini tamamlamış, farkındalık oluşturmuş, daha enerjik ve daha genç beyinleri ülkemizin sosyoekonomik gelişmesinde bir an önce devreye sokarak, ülkemizi ve insanımızı layık olduğu düzeye taşımayı amaçlıyoruz.”

Okullarda hedef 24 kişilik sınıflar

Eğitimi kademeli zorunlu olarak 12 yıla çıkaran 4+4+4 sisteminin yasalaşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013- 2016 yılı planlaması çalışmalarına başladı. MEB öncelikle eğitim sistemi sorunlarının başında gelen ve yeni sistemle daha çok ihtiyaç olacak derslik sorununu bu planlamayla çözecek. MEB, 2016 yılına kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 100 hedefliyor. Derslik konusunda da özel okullarda olduğu gibi sınıflar 30 öğrenciden 24’e çekilecek ve okullarda tekli öğretim yapılacak. Planlamaya göre, fiziki fonksiyonunu yitirmiş, çevre şartlarındaki değişim ve şehirleşmenin sonucu öğrenci bulunamayan eğitim öğretim tesisleri yıkılacak. Özel sektör tarafından kriterlere uygun yapılan eğitim tesisleri 49 yıllığına kiralanacak.

Eğitim kampusları

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle “Eğitim Kampusları” kurulacak. Sanayiye yönelik mesleki ve teknik eğitim kampusları, “Organize Sanayi Bölgelerinde” ya da yakınlarında yer alacak şekilde kurulacak. Turizm ve Otelcilik Meslek Liseleri turistik bölgelerde planlanacak. Deprem yönetmeliğine göre yapılmayan tüm eğitim yapıları önceliklerine göre güçlendirilecek.



