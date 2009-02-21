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Yaşam

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ezanlı klip

Mayısta İstanbul'da yapılacak Liseler Dünya Şampiyonası için Okul Sporları Federasyonu ezanlı video hazırlattı.

21 Şubat 2009 02:00

Mayıs başında İstanbul'da yapılacak Liseler Dünya Şampiyonası için Okul Sporları Federasyonu bir video hazırlattı.

Ezanlı basketbol turnuvası tanıtımı - VİDEO

Turnuvayı tanıtma amaçlı video "Ezan"la başlıyor ve disko uyarlaması bir "Allah-u ekber"le sürüyor, ve bitiyor...

Mayıs başında İstanbul'da yapılacak Liseler Dünya Şampiyonası için Okul Sporları Federasyonu bir video hazırlattı. CNN TÜRK'teki Yeni Gün programında da yayınlanan turnuvayı tanıtma amaçlı video "Ezan"la başlıyor ve disko uyarlaması bir "Allah-u ekber"le sürüyor, ve bitiyor...

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