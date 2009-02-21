Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ezanlı klip

Turnuvayı tanıtma amaçlı video "Ezan"la başlıyor ve disko uyarlaması bir "Allah-u ekber"le sürüyor, ve bitiyor...Mayıs başında İstanbul'da yapılacak Liseler Dünya Şampiyonası için Okul Sporları Federasyonu bir video hazırlattı. CNN TÜRK'teki Yeni Gün programında da yayınlanan turnuvayı tanıtma amaçlı video "Ezan"la başlıyor ve disko uyarlaması bir "Allah-u ekber"le sürüyor, ve bitiyor...