Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu atama bitiyor; mülakat dönemi başlıyor

Kamu personel rejiminde beklenen değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) başlıyor. Darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan öğretmenlerin açığını kapatmak üzere geliştirilen mülakatla sözleşmeli öğretmen alımının kapsamı genişletilecek. OHAL kapsamından çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle birlikte MEB'in bundan sonra doğrudan atama yapmaması ve atamaların sözleşmeli olması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir araya geldiği eğitim muhabirleri ile yeni sistemin detaylarını paylaştı. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Yılmaz, uzaklaştırılan öğretmenlerin doğurduğu boşluğu kapatmak için uygulanan mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen sisteminin, bundan sonraki tüm öğretmen alımları için geçerli olacağını açıkladı. Yeni sisteme göre, öğretmenlerin KPSS’ye girerek en az 50 puan alması gerekecek. Adaylar, mülakatta ise 20 kriter üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar sözleşmeli öğretmenlik tercih yapmaya hak kazanacak. Gerekli görüldüğü hallerde şubat dönemi dışında da atama yapılabilecek.

Yılmaz, soruşturmalar kapsamında 27 bin 424 personelin çalışma izninin iptal edildiğini, 33 bin civarında kamu personeli için görevden uzaklaştırma kararı verildiğini de açıkladı.